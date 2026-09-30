Украинцам советуют поставить тарелку с содой под кровать: зачем это делать

Обычная пищевая сода может стать простым способом избавиться от затхлого запаха в спальне.

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Как избавиться от затхлого запаха в комнате / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в спальне осенью и зимой появляется затхлый запах

Зачем ставить тарелку с пищевой содой под кровать

Как пищевая сода помогает избавиться от неприятного запаха в комнате

Осенью и зимой разница температур между улицей и отапливаемым помещением часто приводит к накоплению влаги. В небольших спальнях с плохой вентиляцией это может вызывать застоявшийся воздух и появление неприятного запаха.

Главред расскажет о простом способе избавиться от этой проблемы и сделать атмосферу в комнате более комфортной.

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Зачем ставить тарелку с пищевой содой под кровать

Пищевая сода известна своей способностью нейтрализовать запахи, пишет Gazeta.pl. Открытый контейнер с содой, поставленный под кровать, помогает уменьшить затхлые запахи, которые накапливаются в комнате. Это особенно полезно в местах с ограниченной циркуляцией воздуха.

Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

Как правильно использовать

Для этого метода достаточно глубокой тарелки или небольшой миски. Насыпьте в нее пищевую соду и поставьте под кровать в устойчивом месте, чтобы избежать случайного опрокидывания. Время от времени следует заменять соду свежей порцией, особенно если она отсырела или утратила эффективность.

Когда сода не помогает

Если в спальне регулярно появляется затхлый запах, это может быть признаком чрезмерной влажности. Пятна плесени на стенах, постоянно влажные окна или протечки свидетельствуют о более серьезной проблеме. В таких случаях сода не устранит причину, а лишь немного уменьшит проявления. Здесь нужны специальные меры - от тщательного проветривания до использования осушителя воздуха или устранения источника влаги.

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Об источнике: Gazeta.pl Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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