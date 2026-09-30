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Мясорубка не режет, а разминает мясо: в чем причина и как легко решить проблему

Дарья Пшеничник
30 сентября 2026, 05:41
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Прокатка алюминиевой фольги не заменяет полноценную заточку, а сильно изношенную деталь придется заменить.
Мясорубка, нож
Как быстро и легко заточить нож мясорубки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

видео дня
  • Почему мясорубка разминает мясо вместо того, чтобы измельчать его
  • Как заточить нож наждачной бумагой и стеклом
  • Когда лезвие уже не спасти заточкой

Мясорубка, которая мнет мясо вместо того, чтобы выдавать однородный фарш, в большинстве случаев не требует покупки новых деталей. Причина обычно банальна: затупился нож или между ним и решеткой образовалась щель. Заточить лезвие можно дома, без специального станка - достаточно наждачной бумаги и ровной твёрдой поверхности, сообщает ТСН.

Для самого простого метода понадобятся наждачная бумага, ровный кусок стекла или керамическая плитка и немного воды. Ключевое условие - действительно ровная основа, именно она восстанавливает правильную плоскость лезвия.

Перед работой мясорубку полностью разбирают, достают нож и решетку и очищают их от остатков мяса и жира. Абразив закрепляют на стекле или плитке шероховатой стороной вверх.

Далее нож кладут плоской рабочей стороной на наждачную бумагу и ведут круговыми движениями. Сильно давить не стоит - важнее равномерно обработать всю площадь.

Через несколько минут поверхность проверяют: если она стала однородной, переходят на более мелкий абразив для финишной доводки. Таким же образом обрабатывают и рабочую поверхность решетки.

Точильный камень: меньше давления, больше геометрии

Альтернативный вариант - обычный точильный камень, который есть во многих домах. Его смачивают водой и осторожно проводят по детали, сохраняя заводскую геометрию лезвия.

Этот метод требует большей аккуратности, чем наждачная бумага. Агрессивно сточивать металл нельзя: задача состоит не в том, чтобы сделать нож максимально тонким, а в том, чтобы восстановить ровную рабочую поверхность и острую кромку.

Отдельного внимания требует решетка. Если её поверхность неровная или нож не прилегает плотно, даже идеально заточенное лезвие не даст нормального результата.

Как проверить результат и когда заточка уже не поможет

После обработки нож и решетку тщательно промывают, чтобы удалить металлическую пыль и остатки абразива, и полностью высушивают. Затем детали прикладывают друг к другу рабочими поверхностями - заметного перекоса или большой щели быть не должно. Именно плотный контакт позволяет ножу срезать мясо у отверстий решетки.

При сборке стоит проверить и люфт в механизме. Если нож с решеткой исправны, а мясорубка все равно плохо перемалывает продукт, дело не в остроте, а в износе или деформации деталей.

Когда лезвие потеряло остроту лишь немного, прибегать к грубому абразиву не обязательно - достаточно мелкозернистой наждачной бумаги на ровной поверхности и нескольких аккуратных проходов.

Популярный лайфхак с пропусканием алюминиевой фольги через мясорубку стоит воспринимать лишь как способ легкой очистки деталей. Сильно затупившийся нож таким методом не восстановить, а деформированное или изношенное лезвие проще заменить или отдать мастеру.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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