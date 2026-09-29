"Молитесь": пропагандистка Симоньян из больницы умоляет дать ей шанс на жизнь

Путинистка Симоньян на больничной койке снова просит своих фоловеров о молитвах.

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Симоньян просит своих подписчиков о молитвах / Коллаж Главред, фото ЭГ, Стархит

Кратко:

Почему Симоньян оказалась в больнице

О чем она снова просит своих фоловеров

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, умоляет своих российских поклонников молиться о ее здоровье.

Как написала разжигательница войны и ненависти на своей странице в Телеграм, Симоньян снова пришлось лечь на операционный стол из-за тяжелых побочных эффектов лучевой терапии, которую она проходила полгода назад на фоне агрессивного рака груди.

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Симоньян вспомнила про Бога на больничной койке / Скриншот Телеграм

"Вчера поздно вечером закончилась моя операция, слава Богу. Спасибо всем, кто молился. Я еще в больнице, помолитесь еще чуть-чуть. Всем, кто спрашивал: это такая штука - побочки лучевой терапии, которая была полгода назад. Вот они, на ПЭТ/КТ их стало видно. В общем, с ними надо было бороться, оставлять это все нельзя. Я рассказываю для того, чтобы девочки, которые проходят через то, через что я прохожу, не переживали. Не переживайте, девчонки. Все делается сейчас, слава Богу, с Божьей помощью. Молитесь и делайте, что нужно", - поделилась Симоньян.

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Отметим, ранее Симоньян якобы заболела раком груди и долгое время лечилась в террористической России.

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О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

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