Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчас

Вы узнаете:
- Зачем срезать отцветшие соцветия георгин в сентябре
- Где именно делать срез на стебле
Георгины - одни из лучших цветов для выращивания на клумбе. Они украшают сад в течение лета и осени. Кроме того, правильный уход может помочь растению цвести вплоть до заморозков.
Главред решил разобраться, что нужно сделать, чтобы георгины цвели дольше.
Что нужно делать с георгинами в сентябре
Георгины способны цвести вплоть до первых заморозков, но только при условии, что садовод регулярно удаляет с куста отцветшие соцветия - именно эта простая процедура заставляет растение закладывать новые бутоны, пишет Express.
Вопрос становится особенно актуальным в конце сентября, когда большинство летних растений уже теряет декоративность, а георгины все еще сохраняют форму. С понижением температуры возникает соблазн оставить поникшие цветы без внимания - и именно это сокращает сезон.
Процедура, которую в англоязычной практике называют deadheading, заключается в срезании увядших или отмерших цветов.
Она выполняет двойную функцию: сохраняет аккуратный вид куста и перенаправляет ресурсы растения на формирование новых цветков.
Как правильно обрезать георгины
Технический нюанс, от которого зависит результат, - место среза. Ошибка большинства заключается в том, что отрезают только головку, оставляя голый цветонос.
Сначала стоит найти цветы, которые поникли, завяли или утратили свежий вид, а затем проследить цветонос вниз - до места, где к стеблю крепится листок. Именно у этого узла, ниже самого цветка, следует делать срез.
Отдельная сложность - не перепутать отцветшее соцветие с будущим. Распознать их можно по форме: бутоны имеют округлые очертания, тогда как цветы, уже сбросившие лепестки, становятся заметно заостренными.
Когда выкапывать и как хранить клубни георгин – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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