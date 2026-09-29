Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчас

Эксперты объяснили, в каком именно месте срезать стебель и как не перепутать отцветший цветок с новым бутоном.

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Как продлить цветение георгин / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Зачем срезать отцветшие соцветия георгин в сентябре

Где именно делать срез на стебле

Георгины - одни из лучших цветов для выращивания на клумбе. Они украшают сад в течение лета и осени. Кроме того, правильный уход может помочь растению цвести вплоть до заморозков.

Главред решил разобраться, что нужно сделать, чтобы георгины цвели дольше.

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Что нужно делать с георгинами в сентябре

Георгины способны цвести вплоть до первых заморозков, но только при условии, что садовод регулярно удаляет с куста отцветшие соцветия - именно эта простая процедура заставляет растение закладывать новые бутоны, пишет Express.

Вопрос становится особенно актуальным в конце сентября, когда большинство летних растений уже теряет декоративность, а георгины все еще сохраняют форму. С понижением температуры возникает соблазн оставить поникшие цветы без внимания - и именно это сокращает сезон.

Процедура, которую в англоязычной практике называют deadheading, заключается в срезании увядших или отмерших цветов.

Она выполняет двойную функцию: сохраняет аккуратный вид куста и перенаправляет ресурсы растения на формирование новых цветков.

Как правильно обрезать георгины

Технический нюанс, от которого зависит результат, - место среза. Ошибка большинства заключается в том, что отрезают только головку, оставляя голый цветонос.

Сначала стоит найти цветы, которые поникли, завяли или утратили свежий вид, а затем проследить цветонос вниз - до места, где к стеблю крепится листок. Именно у этого узла, ниже самого цветка, следует делать срез.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Отдельная сложность - не перепутать отцветшее соцветие с будущим. Распознать их можно по форме: бутоны имеют округлые очертания, тогда как цветы, уже сбросившие лепестки, становятся заметно заостренными.

Когда выкапывать и как хранить клубни георгин – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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