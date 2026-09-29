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Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 10:55
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В приоритете при дальнейшем формировании штаба будут военнослужащие с практическим боевым опытом.
Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба
Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Одним из первых решений стал кадровый пересмотр
  • Проведение ревизии не означает автоматического увольнения всех офицеров

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый инициировал проверку офицерского состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В приоритете при дальнейшем формировании штаба будут военнослужащие с практическим боевым опытом. Об этом 29 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на одного из офицеров Генштаба.

По словам собеседника издания, 28 сентября Драпатый лично провел встречу с руководителями всех структурных подразделений Генштаба. Во время совещания главнокомандующий обозначил основные задачи и подходы к дальнейшим изменениям.

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"Главком достаточно четко объяснил, чего от них ожидает. Основной посыл таков: если от войск требуем меняться, то начинать нужно с себя", - рассказал офицер.

Одним из первых решений стал кадровый пересмотр. До 2 октября руководители должны предоставить сведения об офицерах и генералах Генштаба, которые с начала полномасштабного вторжения не получали практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровнях от батальона до бригады, корпуса или группировки войск.

При этом отсутствие боевого опыта само по себе не рассматривается как показатель непрофессионализма. Однако, как отметил собеседник "Украинской правды", во время войны стратегический штаб должен сохранять непосредственную связь с реальной ситуацией на фронте.

"Генштаб должен быть сервисом для войск и давать им решения, которые помогают воевать эффективнее", - подчеркнул он.

Проведение ревизии не означает автоматического увольнения всех офицеров, не имеющих боевого опыта. По словам собеседника издания, часть таких военнослужащих могут направить непосредственно в войска. Их места в Генштабе планируют занимать офицерами, которые имеют актуальный опыт участия в боевых действиях.

Кроме того, до 2 октября военнослужащие, имеющие основания для увольнения со службы и выхода на пенсию, должны определиться со своим дальнейшим будущим.

По информации источника, кадровые изменения уже вызвали определенное сопротивление среди части офицеров. Некоторые военнослужащие пытаются избежать возможного перевода в войска, используя различные каналы или обращаясь к начальнику Генерального штаба.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Последние решения Драпатого

Ранее Михаил Драпатый отменил более 30 старых приказов Генштаба ВСУ. Среди отмененных приказов – устаревшие программы подготовки, курсы стрельбы, концепции физподготовки и десятки промежуточных документов о внесении изменений в базу ВСУ.

Команда Драпатого взяла на вооружение рекомендации Офиса омбудсмена относительно изменения подходов к мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, во время рабочей встречи с представителями команды главнокомандующего все замечания и рекомендации по изменению подходов к мобилизации были оперативно приняты к рассмотрению.

В августе Михаил Драпатый доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о положении дел на фронте. По его словам, в центре внимания находятся вопросы защиты Константиновки, Славянска и Донецкой области в целом.

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О персоне - Михаил Драпатый

Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины - главком ВСУ. Ранее командующий группировкой Объединенных сил (2025 - 2026), командующий Сухопутных войск ВСУ (2024 - 2025). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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