Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

Первый заместитель главы МИД Южной Кореи заявил, что действия украинской стороны наносят ущерб отношениям между странами.

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Скандал между Киевом и Сеулом из-за пленных / Коллаж: Главред, фото: кадр из видео, ua.depositphotos.com

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МИД Кореи вызвало и. о. посла Украины Вешкина

Сеул требует официальных объяснений и извинений

Спор разгорается вокруг соглашения о конфиденциальности

Министерство иностранных дел Южной Кореи 28 сентября вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина и предъявило Киеву требование официальных объяснений и извинений, сообщает Yonhap.

Позицию Сеула украинскому дипломату озвучил первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу. По его словам, действия украинской стороны серьезно подрывают взаимное доверие и наносят ущерб дружественным отношениям между двумя государствами.

Наибольшее недовольство в корейском внешнеполитическом ведомстве вызвало то, что Киев отрицал само существование соглашения о конфиденциальности. Андрей Вешкин пообещал довести позицию Сеула до украинской столицы.

Чем Сеул обосновывает свои претензии

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и его администрация настаивают, что украинская сторона не выполнила соглашение о неразглашении информации.

По версии Сеула, режим секретности должен был защитить самих военнопленных от возможной опасности после обнародования данных о них. В корейском МИД апеллируют к нормам международного права и гуманитарным принципам.

Появятся ли военные КНДР в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия вряд ли перебросит северокорейских военных непосредственно на территорию Украины. По его словам, это может произойти только в случае серьезных проблем для российской армии и с разрешения Ким Чен Ына.

"А если военные КНДР войдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это коренным образом изменит ситуацию", - пояснил Жданов.

По мнению эксперта, в таком случае в Украине могут появиться военные из стран Евросоюза или НАТО.

"А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое - когда прибудет Французский иностранный легион", - добавил он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила соглашение о неразглашении, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Публичное объявление об этом может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности.

Позже администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официальных объяснений и извинений в связи с обнародованием информации о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи.

В Сеуле настаивают, что украинская сторона действовала в одностороннем порядке и раскрыла данные о передаче бойцов КНДР, несмотря на предварительную договоренность о конфиденциальности этого вопроса.

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Об источнике: Yonhap Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это частная компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.

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