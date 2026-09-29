Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

Дарья Пшеничник
29 сентября 2026, 08:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первый заместитель главы МИД Южной Кореи заявил, что действия украинской стороны наносят ущерб отношениям между странами.
Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР
Скандал между Киевом и Сеулом из-за пленных / Коллаж: Главред, фото: кадр из видео, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня
  • МИД Кореи вызвало и. о. посла Украины Вешкина
  • Сеул требует официальных объяснений и извинений
  • Спор разгорается вокруг соглашения о конфиденциальности

Министерство иностранных дел Южной Кореи 28 сентября вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина и предъявило Киеву требование официальных объяснений и извинений, сообщает Yonhap.

Позицию Сеула украинскому дипломату озвучил первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу. По его словам, действия украинской стороны серьезно подрывают взаимное доверие и наносят ущерб дружественным отношениям между двумя государствами.

Наибольшее недовольство в корейском внешнеполитическом ведомстве вызвало то, что Киев отрицал само существование соглашения о конфиденциальности. Андрей Вешкин пообещал довести позицию Сеула до украинской столицы.

Чем Сеул обосновывает свои претензии

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и его администрация настаивают, что украинская сторона не выполнила соглашение о неразглашении информации.

По версии Сеула, режим секретности должен был защитить самих военнопленных от возможной опасности после обнародования данных о них. В корейском МИД апеллируют к нормам международного права и гуманитарным принципам.

Появятся ли военные КНДР в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия вряд ли перебросит северокорейских военных непосредственно на территорию Украины. По его словам, это может произойти только в случае серьезных проблем для российской армии и с разрешения Ким Чен Ына.

"А если военные КНДР войдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это коренным образом изменит ситуацию", - пояснил Жданов.

По мнению эксперта, в таком случае в Украине могут появиться военные из стран Евросоюза или НАТО.

"А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое - когда прибудет Французский иностранный легион", - добавил он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что предшествовало - новости по теме

Как писал Главред, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила соглашение о неразглашении, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Публичное объявление об этом может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности.

Позже администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официальных объяснений и извинений в связи с обнародованием информации о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи.

В Сеуле настаивают, что украинская сторона действовала в одностороннем порядке и раскрыла данные о передаче бойцов КНДР, несмотря на предварительную договоренность о конфиденциальности этого вопроса.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Yonhap

Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это частная компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Южная Корея военнопленные Украина КНДР
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:36Мир
Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:12Политика
РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

08:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Последние новости

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

04:08

Горячая вода, фольга и сода творят чудеса: для чего их рекомендуют смешиватьВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

03:24

Как быстро отмыть стены от детских рисунков: классный лайфхак без ремонта

02:47

Как превратить старый пень в украшение двора: 10 креативных идей

02:15

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

01:27

РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: "Мадяр" назвал главную цель

00:44

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осеньюВидео

00:15

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

28 сентября, понедельник
23:53

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:39

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

23:01

Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

22:53

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI векаВидео

Реклама
22:11

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

22:04

"Пора двигаться дальше": руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

21:56

Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

21:37

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальшеВидео

21:33

"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

20:47

Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

20:45

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:19

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

20:19

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

19:49

Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в годуВидео

19:40

"Шахед" упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

19:30

Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадкиВидео

19:17

"Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

19:10

США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл деталимнение

18:53

Великобритания на грани раскола: как возможный распад страны повлияет на НАТО

18:48

Реактивные "Шахеды" начали сбивать: Мадяр рассказал, чем Украина ответила на угрозу

18:44

Сумка, которая сделает образ стильным: Андре Тан назвал 5 модных моделей

18:32

Доллар, евро и злотый пошли в крутое пике: новый курс валют на 29 сентября

18:17

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чегоВидео

17:57

"Тревога нон-стоп": рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел "прилет"

Реклама
17:29

Фасоль больше не придется замачивать: как сварить её всего за час

16:59

"Страшная авария": украинская актриса попала в ДТП в Киеве

16:50

Новые детали удара РФ по Академии наук в Киеве: ранен экс-секретарь СНБО, есть погибшаяФото

16:32

"Россияне проспали удар и сдаются в плен": фронт под Лиманом посыпался, что известноФотоВидео

16:29

Что лучше для пюре — молоко или сливки: шеф-повара дали неожиданный ответ

16:13

Кому 29 сентября молиться о здоровье и душевной стойкости: какой церковный праздник

15:26

Порывы ветра до 20 м/с: в Украине ухудшится погода, что будет с температурой

15:21

Зачем белят стволы деревьев осенью: причина не только в защите от вредителей

14:40

Россия атаковала Национальную академию наук Украины — Зеленский пригрозил ответом

14:15

Борщ на самом деле "насыпают" или "наливают": как правильно сказать на украинском

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять