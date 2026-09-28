Сумка, которая сделает образ стильным: Андре Тан назвал 5 модных моделей

Кратко:
- Какие сумки будут в моде
- На что обратил внимание Андре Тан
Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 моделей сумок, которые станут не просто стильным аксессуаром, а и практичным средством для переноса важных вещей.
По словам дизайнера, женщина может носить и косметику, и другие нужные вещи, и даже судочки с едой.
Сумка-багет
Главная форма 90-х годов - снова в тренде в 2026 году. Она компактная, вытянутая и носится под плечом. "Выбирайте лаконичную модель или сумку с интересной фурнитурой", - говорит Андре Тан.
Большая сумка
Наконец-то мода вспомнила, что женщине нужно иногда носить не только кредитную карточку и помаду. "Актуальная сумка должна быть объемной и мягкой", - говорит он.
Сумка с крокодиловой фактурой
Именно фактурой, а не кожей. По мнению дизайнера, именно такая фактура создает ощущение дорогого образа.
Особенно актуально выглядят модели шоколадного, бордового, черного и глубокого зеленого цвета.
Мягкий клатч
Не маленький вечерний конвертик, как раньше, а большой объемный клатч.
Акцентная сумка
Необычная сумка, я ярким акцентом - вышивкой, декоративным акцентом. Эта сумка должна стать главной героиней вашего образа.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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