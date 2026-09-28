В стиральной машине или вручную: как стирать шапку, чтобы она не потеряла форму

Блогерша объяснила, что важно учитывать при стирке шапки.

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Секреты правильной стирки шапок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно стирать шапку, чтобы не растянуть её

Какую температуру и режим выбрать для стирки шапки

Скоро наступит период настоящих осенних холодов, и придется надевать шапки. Но перед этим нужно привести головной убор в порядок.

Главред узнал, что о том, как правильно стирать шапки, на своём YouTube-канале рассказала украинская блогерша Елена Дорошенко.

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Как стирать шапку, чтобы она не потеряла форму

Многие боятся класть шапку в стиральную машину и выбирают ручную стирку. Но, по словам блогерши, это может, наоборот, негативно повлиять на форму головного убора.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

"Ручная стирка часто портит форму, шапка растягивается и выглядит хуже. Лучший вариант - стиральная машина на деликатном режиме", - подчеркнула она.

В зависимости от материала шапки для стирки также можно использовать режим "шерсть". Температура при этом должна быть минимальной - 20–30 градусов.

Перед стиркой шапку также стоит поместить в специальный мешочек. Если его нет, можно использовать обычную наволочку для подушки.

Смотрите видео о том, как правильно стирать шапки:

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О персоне: Елена Дорошенко Елена Дорошенко - автор одноимённого YouTube-канала о женских аксессуарах. Блогер рассказывает о головных уборах, платках и делится полезными советами по уходу за ними.

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