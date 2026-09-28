В стиральной машине или вручную: как стирать шапку, чтобы она не потеряла форму

Вы узнаете:
- Как правильно стирать шапку, чтобы не растянуть её
- Какую температуру и режим выбрать для стирки шапки
Скоро наступит период настоящих осенних холодов, и придется надевать шапки. Но перед этим нужно привести головной убор в порядок.
Главред узнал, что о том, как правильно стирать шапки, на своём YouTube-канале рассказала украинская блогерша Елена Дорошенко.
Как стирать шапку, чтобы она не потеряла форму
Многие боятся класть шапку в стиральную машину и выбирают ручную стирку. Но, по словам блогерши, это может, наоборот, негативно повлиять на форму головного убора.
"Ручная стирка часто портит форму, шапка растягивается и выглядит хуже. Лучший вариант - стиральная машина на деликатном режиме", - подчеркнула она.
В зависимости от материала шапки для стирки также можно использовать режим "шерсть". Температура при этом должна быть минимальной - 20–30 градусов.
Перед стиркой шапку также стоит поместить в специальный мешочек. Если его нет, можно использовать обычную наволочку для подушки.
Смотрите видео о том, как правильно стирать шапки:
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О персоне: Елена Дорошенко
Елена Дорошенко - автор одноимённого YouTube-канала о женских аксессуарах. Блогер рассказывает о головных уборах, платках и делится полезными советами по уходу за ними.
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