Водителей призвали одевать старые носки на дворники в авто: причина удивит

Водители могут легко избежать хлопот с размораживанием автомобиля.

https://glavred.info/auto/voditeley-prizvali-odevat-starye-noski-na-dvorniki-v-avto-prichina-udivit-10722353.html Ссылка скопирована

Зимний лайфхак для водителей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как защитить от заморозков дворники и лобовое стекло

Чем их можно накрыть

В Украину уже пришла зима. Из-за низких температур автомобили все чаще покрываются инеем или льдом по утрам, что может привести к заклиниванию стеклоочистителей. Однако, эту проблему можно легко решить.

Главред решил разобраться, как защитить дворники в авто от замерзания.

видео дня

Чем можно накрыть стеклоочистители авто зимой

Express.co.uk рассказывает, что избежать замерзания дворников можно, если накрыть их парой старых носков во время холодной погоды.

"Это помогает предотвратить их прилипание и облегчит очистку лобового стекла морозными утрами", - говорится в сообщении.

Также к дворникам можно приложить тонкий кусок пластика, картона или газеты.

"Никто не любит тратить вечность на отклеивание стеклоочистителей от лобового стекла, а потом обнаруживать, что они все еще покрыты льдом. Если вы накроете дворники носками, это должно помочь предотвратить их прилипание. Зато они будут свободными ото льда и готовы помочь очистить лобовое стекло морозными утрами", - добавляют эксперты.

Как защитить лобовое стекло от льда зимой

Специалисты также говорят, что для дополнительной защиты от мороза и снега можно накрыть лобовое стекло старой простыней или ковриком, чтобы избежать хлопот с размораживанием автомобиля.

"Чтобы предотвратить образование льда на лобовом стекле, накройте его старой простыней или ковриком, который вы не используете. Таким образом, вам вообще не придется беспокоиться о размораживании! Многие продавцы также предлагают защитные пленки для лобового стекла и зеркал заднего вида, которые выполняют ту же работу", - говорится в заявлении.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Как быстро разморозить лобовое стекло зимой

Автор автомобильного контента Bondarenko в своем видео рассказал, что существует одна хитрость, которая помогает разморозить лобовое стекло гораздо быстрее.

По его словам, нужно опустить солнцезащитные козырьки, включить циркуляцию воздуха в салоне и обдув лобового стекла.

"Козырьки задерживают воздух возле лобового стекла, и холодный воздух не попадает в салон. Таким образом все быстро оттаивает", - подчеркнул он.

Как разморозить лобовое стекло в авто - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред