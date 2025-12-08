Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

Лубинец отметил, что Россия будет пытаться бить по самому чувствительному.

Россия готовит провокации в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

Вражеские спецслужбы готовят провокации в Украине

Они хотят расшатать ситуацию внутри страны

Провокации возможны под видом "мирных протестов" в разных крупных городах

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов". Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, омбудсман Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что по имеющейся информации, вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока - Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве.

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих - пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец добавил, что по замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США об условиях прекращения войны.

"Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному - доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины", - подытожил он.

Россия готовит экологическую катастрофу в Херсоне

В расследовании 24 канала, которое удалось провести со ссылкой на переписку военнослужащего 98 воздушно-десантной дивизии майора Алексея Яценко, полученную от хакерской группы 256 КиберШтурмовая дивизия отмечается, что Кремль стремится не только превратить Херсон в руины, но и спровоцировать серьезную экологическую катастрофу, последствия которой могут почувствовать Турция, Румыния и Болгария.

Известно, что подразделения российской армии готовят дальнейшее усиление атак и военных преступлений против мирного населения Херсона.

Отмечается, что если агрессора не остановить, негативные последствия могут охватить весь Черноморский регион.

Провокации РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко говорил, что из-за отсутствия стратегических успехов на фронте российское военно-политическое руководство готовит ряд операций внутри Украины для раскола между военными, гражданскими и властью.

Посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный заявлял, что сейчас действия россиян направлены на создание внутреннего напряжения в Украине, истощение нашего человеческого ресурса и нанесение значительных финансовых затрат.

О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

