"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

Украина подтвердила готовность к достижению мира на условиях защиты ее независимости и суверенитета, подчеркнули в Госдепе.

В Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина подтвердила готовность к достижению мира

Все зависит от желания РФ продемонстрировать приверженность миру

Прогресс в продвижении к остановке огня в Украине на данном этапе зависит от российской стороны. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В Вашингтоне считают, что после переговоров американской делегации с представителями украинской стороны, а также в Кремле, все зависит от желания Москвы продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру.

Украина подтвердила готовность к достижению мира на условиях защиты ее независимости и суверенитета, подчеркнули в Госдепе. США и Украина также согласовали "рамки мер безопасности" и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности РФ продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств", – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Что Украина говорит о переговорах с США - детали

Специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в течение последних двух суток провели еще один раунд переговоров с представителями Украины. Об этом сообщил Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который принимал участие во встрече вместе с начальником Генштаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым.

По словам Умерова, главной целью встречи было формирование реалистичного и эффективного плана, который позволил бы достичь длительного и справедливого мира для Украины.

"Состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего", - подчеркнул он.

Во время диалога стороны также подробно обсудили результаты контакта американской делегации с представителями России и возможные дальнейшие шаги, которые могли бы ускорить окончание войны.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Издание Politico сообщило, что Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать начала диалога в Кремле более трех часов. Хотя помощник Путина, Юрий Ушаков, назвал переговоры "конструктивными", он признал, что общего компромиссного решения по Украине в настоящее время не существует.

Со своей стороны, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что московские переговоры оказались безрезультатными. По его мнению, несмотря на то, что США заинтересованы в скором завершении войны, а Украина и Европа готовы к компромиссам, Россия сознательно затягивает время и не отказывается от дальнейшей военной агрессии.

Об источнике: Государственный департамент США Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.

