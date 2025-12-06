Укр
Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемы

Анна Ярославская
6 декабря 2025, 09:31
24
Стилист объяснила, что действительно стройнит, а что добавляет пять лишних килограмм.
Елена Галант
Елена Галант рассказала, какую одежду носить, чтобы скрыть живот / скриншот

Вы узнаете:

  • Какие основные ошибки в одежде увеличивают объем в районе живота
  • Какие аксессуары помогают визуально скрыть живот
  • Как правильно использовать многослойность и вертикальные линии в одежде

Стилист Елена Галант рассказала о самых типичных ошибках стилизации, которые добавляют объем в районе живота, и объяснила, как быстро их исправить.

Если вам интересно, в какой юбке ходить зимой и осенью, читайте материал: От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни.

Какие вещи подчеркивают живот

Ошибка №1. Создание высококонтрастных горизонтальных линий, которые проходят по самой широкой точке живота.

Как рассказала стилист на своем YouTube-канале, горизонтальные высококонтрастные линии визуально нас расширяют, а это как раз то, чего нужно избегать.

Ошибка №2. Ситуация усугубляется, если надеть брюки из тонкой облегающей ткани.

Эта ткань в облипку полностью облегает животик, тем самым еще больше его проявляя.

"Эти две ошибки в сумме и дают нам максимально, ну, скажем так, "негативный" результат", - отметила стилист.

Ошибка №3 -это всеми любимая кросс-боди. То есть та сумка, которую мы носим через плечо на крест, особенно впереди, в районе живота. Такая сумка визуально прибавляет нам объем в том месте, где мы ее носим.

"Как результат, девочкам с таким типом фигуры нежелательно носить сумки на длинном ремешке, которые приземляются как раз вот впереди в районе живота. Если продолжить эту же логику, то стоит избегать таких элементов, как накладные карманы в районе живота. Это неважно: кардиган, свитер или это куртка. А особенно накладные карманы, которые имеют объем, — они визуально нас расширяют в этом месте", - объяснила Елена.

Скриншот

Еще один пример неудачных объемных деталей в районе живота — это брюки с глубокими защипами (paper bag pants). Такие брюки еще больше увеличивают объем в районе талии и живота. Их не стоит носить женщина с фигурой типа "яблоко".

Скриншот

Какую одежду носит, чтобы скрыть живот

1. Замените футболку на блузу из идеально струящейся, но при этом достаточно плотной ткани. Длина блузы должна прикрыть весь объем живота.

2. Нужно отвести глаза куда-то в другое место, подальше от живота. Соответственно, необходимо расположить какой-то цепляющий элемент в портретную зону. Поэтому набросьте на плечи джемпер. Также это может быть ожерелье, серьги, даже просто яркая помада будет играть ту же самую роль.

3. Измените положение сумки.

"Это все та же сумка, но теперь она не кросс-боди, а просто с укороченным ремешком и расположен где-то в районе подмышки, чуть-чуть выше самой широкой точки живота. И этого уже достаточно", - сказала стилист.

Скриншот

Подойдут ли монохромные образы для типа фигуры "яблоко"

Когда весь образ состоит из нейтральных, однотонных вещей (например, белая футболка и белые брюки), взгляду не за что зацепиться. Единственным акцентным элементом становится ремень на талии. Согласно закону визуального восприятия, внимание автоматически притягивается к акценту, и эта зона начинает казаться больше. Таким образом, ремень подсознательно расширяет линию талии и живота.

"Почему белые брюки в тонкую вертикальную полоску — отличный выбор. У них нет объемных защипов, а ткань мягко скользит по фигуре, не обтягивая. Они сами по себе помогают скрыть объем. Но ремень сводит весь этот эффект на нет", - сказала Елена.

Скриншот

Как исправить образ:

Замените белую футболку на топ в стиле кимоно. Он имеет легкий А-образный силуэт, соответственно, идеально камуфлирует объем в районе живота.

"Второй нюанс, который очень важно здесь проговорить. Наверное, вы слышали: вертикальная полоска вытягивает. Но важно понимать, что не просто вертикальная, а плотная вертикальная полоска — это идеальный выбор для того, чтобы вытянуть силуэт", - объяснила стилист.

Еще один важный трюк — подкатать рукава. Это помогает в целом облегчить образ и подходит для любого типа фигуры.

Скриншот

Как правильно использовать многослойность

По словам стилиста, женщины часто жалуются, что многослойность добавляет объема. Но все, кто так говорят, скорее всего, неправильно ее используют.

Антипример:

  • Низ: Облегающие скини-джинсы.
  • Верх: Льняная рубашка, накинутая поверх.

Проблема № 1. Узкие джинсы обрисовывают каждую линию, создавая дисбаланс с верхом и визуально увеличивая живот.

Проблема №2. Рубашка сливается с футболкой по цвету и фактуре. Нет контраста, а значит, нет и работающих вертикальных линий. Это не многослойность, а просто масса ткани.

Как это исправить:

Создайте вертикальные линии контрастом. Замените рубашку на модель контрастного, но не кричащего цвета (например, бежевую на белом). Не застегивайте её, оставляя глубокий V-вырез.

Сбалансируйте пропорции низом. Замените облегающие скини на классические зауженные джинсы прямого кроя. Это выровняет силуэт.

Облегчите образ деталями. Закатайте рукава, откройте запястья.

Добавьте акцент на плечи. Накинутый на плечи свитер смещает фокус вверх. Так не рекомендуется делать, если у вас широкие плечи (тип "перевернутый треугольник").

После подобных правок образа появляется четкая вертикаль, баланс объемов верха и низа, а силуэт становится удлиненным и гармоничным.

Скриншот

Напоследок, Елена отметила, что фигура типа "яблоко" — всегда самая проблемная, но не стоит зацикливаться на том, что вы считаете соим недостатком.

"Я хочу вам сказать, что у вас прекрасная фигура, прекрасное тело. Как бы вы не ругали его, всегда помните о том, что оно выполняет работу. Оно вас терпит 24/7, невзирая на все ваши стрессы, проблемы, плохое питание. Оно вас терпит, поэтому требует взаимного уважения. Любите свое тело, проявляйте заботу, и тогда оно вам ответит взаимной любовью. А как научиться его стилизовать, я думаю, что в сегодняшнем видео вы нашли ответ", - резюмировала стилист.

Смотрите видео - Как одеваться, чтобы скрыть живот:

Как писал Главред, ранее стилист Елена Галант назвала десять трендовых цветов на холодный сезон и десять стильных цветовых сочетаний. Эти готовые образы легко интегрировать в осенне-зимний гардероб, чтобы добавить ему сочности и актуальности.

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)

Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.

В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".

Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".

Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.

Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.

Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

мода
