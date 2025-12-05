Укр
Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 22:53
Оба указа об изменениях в составе СНБО и Ставки вступают в силу 5 декабря.
Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Зеленский вывел Ермака из состава СНБО
  • Зеленский вывел Ермака из состава Ставки Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака, бывшего руководителя Офиса президента, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и состава Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом говорится в указах главы государства №№901-902/2025 от 5 декабря.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака", - говорится в указе.

Также обнародован второй указ: "В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: на частичное изменение статьи 2 указа президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного главнокомандующего" (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного главнокомандующего А. Ермака".

Отставка Ермака - новости по теме

Напомним, 28 ноября глава ОП Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за патриотическую позицию в переговорах и анонсировал консультации относительно нового руководителя Офиса президента.

Ранее НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале. Следственные действия санкционированы и происходили в рамках расследования.

Андрей Ермак, несмотря на отставку, не держит зла на президента Владимира Зеленского. Об этом Ермак рассказал в интервью изданию Financial Times. "Он был моим другом до этой работы, и я буду считать его таковым после нее", - заявил экс-глава Офиса президента.

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

