"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

Руслана Заклинская
29 ноября 2025, 18:19
Бывший руководитель Офиса президента убежден, что Зеленский не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины.
'Был моим другом до и будет после': Ермак впервые прокомментировал увольнение
Ермак прокомментировал свое увольнение / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевое из заявления Ермака:

  • Андрей Ермак после отставки сохранил дружеские отношения с президентом Зеленским
  • 29 ноября Ермак планировал поездку в США для переговоров по мирному плану
  • Благодаря работе делегации мирный план с неприемлемыми требованиями РФ больше не существует

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, несмотря на отставку, не держит зла на президента Владимира Зеленского. Об этом Ермак рассказал в интервью изданию Financial Times.

"Он был моим другом до этой работы, и я буду считать его таковым после нее", - заявил экс-глава Офиса президента.

Также Ермак подтвердил, что 29 ноября намеревался отправиться в США для переговоров с представителями администрации президента Дональда Трампа по мирному плану для завершения войны России против Украины. Экс-руководитель ОП отметил, что именно он отвечал за обработку первого мирного плана США, который включал 28 пунктов, среди которых содержались требования Москвы о сдаче украинских территорий и отказа Украины от членства в НАТО.

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал", - подчеркнул Ермак.

В то же время, по словам Ермака, осталось несколько сложных пунктов, которые еще нужно согласовать.

"В любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины", - добавил бывший руководитель Офиса президента.

Какой худший вариант по мирному плану - прогноз политолога

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что у президента РФ Владимира Путина не хватает гибкости и реальных политических ресурсов для принятия согласованного с США мирного плана по Украине.

"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог - иду заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А тут что? Тогда возникает худший вариант, когда он оставляет Украину и Россию "наедине", а Западная Европа автоматически приобретает огромную роль, потому что ей придется замещать позицию США", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он отметил, что для Америки это станет серьезным ударом - фактически признанием некомпетентности и ухода из ключевого глобального региона. В то же время Орешкин убежден, что Трампу не дадут "уйти с темы" украинского урегулирования из-за слишком большого общественного резонанса.

Отставка Ермака - новости по теме

Напомним, 28 ноября глава ОП Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за патриотическую позицию в переговорах и анонсировал консультации относительно нового руководителя Офиса президента.

Ранее НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале. Следственные действия санкционированы и происходили в рамках расследования.

Как сообщал Главред, впоследствии Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с США, международными партнерами и РФ по миру. Главой делегации стал секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав вошли советник ОП Александр Бевз, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба Андрей Гнатов, руководитель внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель МИД Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместители СБУ и ГУР.

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года до 28 ноября 2025 года. Входил в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины Офис президента Андрей Ермак
Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:53Украина
"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

18:19Украина
Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

17:32Мир
Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

