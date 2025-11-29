'Был моим другом до и будет после': Ермак впервые прокомментировал увольнение

Бывший руководитель Офиса президента убежден, что Зеленский не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины.

Ключевое из заявления Ермака:

Андрей Ермак после отставки сохранил дружеские отношения с президентом Зеленским

29 ноября Ермак планировал поездку в США для переговоров по мирному плану

Благодаря работе делегации мирный план с неприемлемыми требованиями РФ больше не существует

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, несмотря на отставку, не держит зла на президента Владимира Зеленского. Об этом Ермак рассказал в интервью изданию Financial Times.

"Он был моим другом до этой работы, и я буду считать его таковым после нее", - заявил экс-глава Офиса президента. видео дня

Также Ермак подтвердил, что 29 ноября намеревался отправиться в США для переговоров с представителями администрации президента Дональда Трампа по мирному плану для завершения войны России против Украины. Экс-руководитель ОП отметил, что именно он отвечал за обработку первого мирного плана США, который включал 28 пунктов, среди которых содержались требования Москвы о сдаче украинских территорий и отказа Украины от членства в НАТО.

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал", - подчеркнул Ермак.

В то же время, по словам Ермака, осталось несколько сложных пунктов, которые еще нужно согласовать.

"В любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины", - добавил бывший руководитель Офиса президента.

Какой худший вариант по мирному плану - прогноз политолога

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что у президента РФ Владимира Путина не хватает гибкости и реальных политических ресурсов для принятия согласованного с США мирного плана по Украине.

"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог - иду заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А тут что? Тогда возникает худший вариант, когда он оставляет Украину и Россию "наедине", а Западная Европа автоматически приобретает огромную роль, потому что ей придется замещать позицию США", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он отметил, что для Америки это станет серьезным ударом - фактически признанием некомпетентности и ухода из ключевого глобального региона. В то же время Орешкин убежден, что Трампу не дадут "уйти с темы" украинского урегулирования из-за слишком большого общественного резонанса.

Отставка Ермака - новости по теме

Напомним, 28 ноября глава ОП Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за патриотическую позицию в переговорах и анонсировал консультации относительно нового руководителя Офиса президента.

Ранее НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале. Следственные действия санкционированы и происходили в рамках расследования.

Как сообщал Главред, впоследствии Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с США, международными партнерами и РФ по миру. Главой делегации стал секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав вошли советник ОП Александр Бевз, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба Андрей Гнатов, руководитель внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель МИД Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместители СБУ и ГУР.

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года до 28 ноября 2025 года. Входил в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

