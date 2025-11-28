'Ни один здравомыслящий человек не подпишет': Ермак о главном условие переговоров

Руководитель Офиса президента объяснил, на что Украина готова идти в переговорах.

Украина четко очерчивает границы переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

Ни один здравомыслящий человек не подпишет уступки территориями

Конституция запрещает отдавать украинские земли

Обсуждается только контроль над территориями, а не их передача

Украина не будет уступать свои территории ради мира. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

"Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территориями. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию," - подчеркнул Ермак. видео дня

Он добавил, что предусмотренные Конституцией ограничения делают невозможными любые уступки территориями.

"Он не подпишет документ об уступках территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа," - отметил руководитель ОП.

Ермак также пояснил, что сейчас Украина готова обсуждать только определение линии разграничения территорий.

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, - это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", - добавил он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Чем может грозить Украине отказ от мирного плана США - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что администрация Трампа может прекратить поставки вооружения, которое Киев получает за европейские средства, и даже рассмотреть отмену санкций против России, если Украина откажется принять 28 пунктов американского мирного плана.

"Возможное снятие американских санкций представляет для Украины значительно более серьезную угрозу, чем сокращение поставок вооружения. Без поддержки США европейские санкции теряют эффективность, а Россия получает больше возможностей продолжать агрессию", - пояснил Дикий.

В то же время эксперт отметил, что Украина способна продержаться без американского оружия, поскольку их влияние на ход войны уже постепенно уменьшается. Однако без координации с США эффективность европейской поддержки существенно снижается.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал Главред, в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, в ходе которых был согласован новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Кроме того, представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ситуация с "американским мирным планом", к созданию которого, судя по разговорам Стива Уиткоффа с российскими чиновниками Ушаковым и Дмитриевым, мог быть привлечен Кремль, требует повышенной бдительности.

Также Украина и США на этой неделе продолжат работу над планом завершения войны. Делегации будут развивать результаты переговоров в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об источнике: The Atlantic The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

