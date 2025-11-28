Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

Руслан Иваненко
28 ноября 2025, 01:58
484
Руководитель Офиса президента объяснил, на что Украина готова идти в переговорах.
'Ни один здравомыслящий человек не подпишет': Ермак о главном условие переговоров
Украина четко очерчивает границы переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • Ни один здравомыслящий человек не подпишет уступки территориями
  • Конституция запрещает отдавать украинские земли
  • Обсуждается только контроль над территориями, а не их передача

Украина не будет уступать свои территории ради мира. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

"Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территориями. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию," - подчеркнул Ермак.

видео дня

Он добавил, что предусмотренные Конституцией ограничения делают невозможными любые уступки территориями.

"Он не подпишет документ об уступках территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа," - отметил руководитель ОП.

Ермак также пояснил, что сейчас Украина готова обсуждать только определение линии разграничения территорий.

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, - это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", - добавил он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Чем может грозить Украине отказ от мирного плана США - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что администрация Трампа может прекратить поставки вооружения, которое Киев получает за европейские средства, и даже рассмотреть отмену санкций против России, если Украина откажется принять 28 пунктов американского мирного плана.

"Возможное снятие американских санкций представляет для Украины значительно более серьезную угрозу, чем сокращение поставок вооружения. Без поддержки США европейские санкции теряют эффективность, а Россия получает больше возможностей продолжать агрессию", - пояснил Дикий.

В то же время эксперт отметил, что Украина способна продержаться без американского оружия, поскольку их влияние на ход войны уже постепенно уменьшается. Однако без координации с США эффективность европейской поддержки существенно снижается.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал Главред, в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, в ходе которых был согласован новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Кроме того, представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ситуация с "американским мирным планом", к созданию которого, судя по разговорам Стива Уиткоффа с российскими чиновниками Ушаковым и Дмитриевым, мог быть привлечен Кремль, требует повышенной бдительности.

Также Украина и США на этой неделе продолжат работу над планом завершения войны. Делегации будут развивать результаты переговоров в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Читайте также:

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная агрессия РФ Андрей Ермак Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:58Война
Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

00:13Спорт
Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

23:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Последние новости

03:30

Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

02:51

Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

01:58

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:30

Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

00:13

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
27 ноября, четверг
23:49

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

23:40

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

23:26

Дженнифер Энистон готовится к свадьбе с "гуру любви" - СМИ

23:24

"Вырвали из контекста": Меркель сделала новое заявление о "виновных в войне" в Украине

Реклама
22:48

Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

22:28

Церковная мышь: Седокову адвокаты вывели на чистую воду

22:27

Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных методаВидео

22:25

"Убивает" двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

22:09

Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

22:07

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

21:58

"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

21:56

"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

21:37

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла рискиВидео

21:25

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

20:57

"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

Реклама
20:09

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

19:57

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак для утра

19:54

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удачаВидео

19:40

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:34

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь РусиВидео

19:23

Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

19:12

Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елкуВидео

19:10

Что нужно всегда помнить о Путине и его подельникахмнение

18:54

Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидейВидео

18:32

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:31

Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

18:29

Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

17:59

В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

17:32

"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

16:52

Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

16:40

Массовые сливы материалов из НАБУ обнаружили еще во время обысков у "решалы" от Бюро Христенко, – эксперт

16:36

"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

16:31

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенноВидео

Реклама
15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войныВидео

15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

15:44

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry HeilВидео

15:33

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктаторуВидео

15:25

Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять