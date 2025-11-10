Укр
Света не будет по 16 часов: эксперт сделал тревожный прогноз для украинцев

Руслана Заклинская
10 ноября 2025, 19:43
182
Враг прицельно бил по подстанциям, из-за чего атомные станции вынуждены уменьшать производство электроэнергии.
Света не будет по 16 часов: эксперт сделал тревожный прогноз для украинцев
Отключение света в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Игнатьева:

  • В Украине возможны отключения света от 10 до 16 часов в сутки
  • Причины - погодные условия и атаки РФ
  • Прицельно поражены Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС

В большинстве регионов Украины возможны графики отключений света суммарно за сутки от 10 до 16 часов. В Киеве сейчас жители уже в среднем находятся без стабильного электроснабжения по 14-16 часов. Об этом в эфире Громадського рассказал доктор технических наук, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"К сожалению, в большинстве регионов Украины должны ожидать графики отключений суммарно за сутки от 10 до 16 часов. То есть в Киеве это сейчас в среднем 14-16 часов без стабильного электроснабжения. С чем это связано? Первое, это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции", - объяснил он.

По его словам, в Украине уже установлено 6,8 гигаватта мощности солнечных станций, то есть больше, чем у временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако в неблагоприятную погоду они работают только на 4% от своей мощности.

Поэтому, как отметил Игнатьев, дефицит электроэнергии особенно ощутим в утренние и вечерние часы. Атомная генерация обеспечивает более стабильный график, однако и здесь есть проблемы. На подконтрольной Украине территории есть 7,7 гигаватта мощности атомных станций.

"То есть это две более мощные станции - это Хмельницкая и Южноукраинская атомные электростанции и Ровенская атомная электростанция. Там есть два маленьких реактора. Но враг прицельно бил по подстанциям, то есть открытым распределительным устройствам, которые обеспечивают как выдачу электрической энергии, так и случай аварийных ситуаций или внештатных ситуаций", - добавил эксперт.

Игнатьев пояснил, что вследствие этого атомные станции были вынуждены уменьшить производство электроэнергии, что повлекло дефицит электроснабжения в отдельные часы суток. Кроме того, были прицельно поражены две наиболее мощные теплоэлектростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

На сколько часов могут выключать свет зимой - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что в случае холодной зимы украинцы могут оставаться без электроснабжения до 20 часов в сутки. По его словам, это вполне реальный сценарий, особенно в пиковые периоды больших холодов или при нагрузке и разбалансировке энергосистемы.

В то же время он подчеркнул, что такие длительные отключения коснутся не всех дней зимы, а лишь отдельных пиковых периодов повышенной нагрузки на энергосистему.

"Точно сказать, сколько таких дней будет из 90 дней зимы, сложно, но пару недель вполне возможно - и это уже много", - подчеркнул Корольчук.

Отключения света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков отключений электроэнергии не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление поврежденных объектов требует значительного времени.

Кроме того, Россия ежедневно атакует украинскую энергетику, что усложняет стабильные поставки электроэнергии. Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк утверждает, что из-за этого избежать графиков отключений до конца зимы будет практически невозможно.

Напомним, что 8 ноября Россия нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. В результате атаки остановились все ТЭЦ Центрэнерго и генерация электроэнергии на этих объектах пока отсутствует.

Кто такой Станислав Игнатьев?

Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

свет новости Украины отключения света электроэнергия
