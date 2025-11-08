Укр
В большом городе РФ блэкаут: 20 тысяч россиян сидят без света

Руслана Заклинская
8 ноября 2025, 21:20
Атака теплоэлектроцентрали "Луч" оставила без света город.
Блэкаут в Белгороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Белгороде произошел масштабный блэкаут
  • Без света остались 20 тысяч россиян
  • В России повреждена ТЭЦ "Луч"

Вечером 8 ноября в российском Белгороде произошел масштабный блэкаут. Без света находятся по меньшей мере 20 тысяч россиян. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Местные паблики сообщают, что свет исчез после "громких звуков" в Белгороде. Причиной отключения стала атака по теплоэлектростанции "Луч", которая обеспечивает электроэнергией Белгород и близлежащие населенные пункты.

видео дня

По предварительным данным, удар повредил газотурбинные установки на территории ТЭЦ, из-за чего станция полностью прекратила работу. По другой версии, повреждены только трансформаторы на территории ТЭЦ.

Блэкаут в российском городе также подтвердил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"После взрывов на ТЭЦ в блэкаут погрузился российский Белгород", - написал он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков фактически подтвердил факт удара, но сделал это в традиционной форме. Он заявил, что российская ПВО якобы сбила несколько воздушных целей, однако "в результате падения обломков загорелись несколько гаражей".

Вместе с тем, российский чиновник признал, что на ряде улиц Белгорода наблюдаются перебои с электроснабжением, а в поселке Дубовое Белгородского района свет отсутствует полностью.

"Без света остаются более 20 тыс. жителей", - сообщил Гладков, не уточнив, что именно стало причиной масштабного блэкаута.

Российский Белгород погрузился в темноту - видео:

В Белгороде блэкаут / Фото: скриншот

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная отметила в комментарии Главреду, что сценарий масштабного блэкаута в Москве вполне реален, ведь Силы обороны Украины уже начали наносить удары по энергетическим подстанциям, которые питают российскую столицу.

По ее словам, вокруг Москвы создана разветвленная энергосеть с несколькими кольцевыми линиями питания и мощной системой ПВО, ведь в столицу РФ стянули все возможные силы обороны. Поэтому преодолеть такую защиту пока сложно.

Кошарная напомнила, что подстанция "Владимирская", по которой недавно уже был нанесен удар, получает питание от "Ногинской", которая имеет прямую связь с Москвой. В этом районе расположены крупные промышленные предприятия, в том числе Липецкий металлургический комбинат и военные заводы, поэтому цель ударов - не гражданская инфраструктура, а объекты оборонно-промышленного комплекса РФ.

Атаки по России - последние новости

Напомним, в ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. Взрывы прогремели в Саратовской и Волгоградской областях, где после ударов по энергетической инфраструктуре исчез свет в нескольких районах.

Также дроны ГУР 6 ноября атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане (РФ). Это одно из ключевых предприятий российской нефтехимии, которое производит продукцию для военно-промышленного комплекса

Как сообщал Главред, повстанческое движение "Свобода России" совершило серию диверсий против военной логистики РФ, уничтожив десятки локомотивов, которые перевозили оружие и технику. По данным ГУР, атаки существенно замедлили поставки ресурсов российской армии,

Читайте также:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

новости России Белгород блэкаут Белгородская область
