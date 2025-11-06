Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФ

Главное:
- "Свобода России" подорвала российскую военную логистику
- Уничтожены десятки локомотивов, возивших оружие и технику РФ
- Поставки армии РФ существенно замедлились
Повстанческое движение "Свобода России", которое действует внутри государства-агрессора, совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки.
"Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас являются одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ". - отметили в разведке.видео дня
Целью атак стали локомотивы, которые россияне использовали для транспортировки военных грузов. Партизаны применили зажигательные коктейли, в результате чего были выведены из строя системы управления и электроснабжения значительного количества машин.
"Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте. Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", - добавили в ГУР.
Смотрите видео операций движения сопротивления "Свобода России":
Для чего Украина атакует РФ - мнение эксперта
Силы обороны Украины последними ударами дронами фактически тестируют систему ПВО Москвы, считает социолог и публицист Игорь Эйдман. Он отметил, что пока атаки не нанесли существенного ущерба, однако уже видно, как работает российская противовоздушная оборона.
По словам Эйдмана, Украина таким образом "разведывает" слабые места, чтобы в будущем нанести значительно более мощные и результативные удары. Публицист прогнозирует, что впереди - более массированные атаки, которые могут оказать серьезное влияние как на российские элиты, так и на авторитет Путина. Если дроны или ракеты начнут попадать в элитные районы, это может подорвать уверенность верхушки РФ в целесообразности войны.
Атаки по объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, украинские силы ночью 6 ноября уничтожили российскую базу хранения и запуска дронов-камикадзе Shahed на территории Донецкого аэропорта. Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что операция готовилась несколько месяцев.
Также в ночь на 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремели взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в районе Битумного. По данным канала "Крымский ветер", загорелось предприятие "Крымнафтосбыт".
Кроме этого, в ночь на 5 ноября дроны атаковали РФ. В Костромской области попали по Костромской ГРЭС, а в Волгограде - по НПЗ.
