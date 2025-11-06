Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФ

Диверсия замедлила доставку военных ресурсов для подразделений армии РФ.

Диверсия в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГУР

Главное:

"Свобода России" подорвала российскую военную логистику

Уничтожены десятки локомотивов, возивших оружие и технику РФ

Поставки армии РФ существенно замедлились

Повстанческое движение "Свобода России", которое действует внутри государства-агрессора, совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки.

"Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас являются одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ". - отметили в разведке.

Целью атак стали локомотивы, которые россияне использовали для транспортировки военных грузов. Партизаны применили зажигательные коктейли, в результате чего были выведены из строя системы управления и электроснабжения значительного количества машин.

"Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте. Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", - добавили в ГУР.

Смотрите видео операций движения сопротивления "Свобода России":

Диверсия в РФ / Фото: скриншот

Для чего Украина атакует РФ - мнение эксперта

Силы обороны Украины последними ударами дронами фактически тестируют систему ПВО Москвы, считает социолог и публицист Игорь Эйдман. Он отметил, что пока атаки не нанесли существенного ущерба, однако уже видно, как работает российская противовоздушная оборона.

По словам Эйдмана, Украина таким образом "разведывает" слабые места, чтобы в будущем нанести значительно более мощные и результативные удары. Публицист прогнозирует, что впереди - более массированные атаки, которые могут оказать серьезное влияние как на российские элиты, так и на авторитет Путина. Если дроны или ракеты начнут попадать в элитные районы, это может подорвать уверенность верхушки РФ в целесообразности войны.

Атаки по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, украинские силы ночью 6 ноября уничтожили российскую базу хранения и запуска дронов-камикадзе Shahed на территории Донецкого аэропорта. Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что операция готовилась несколько месяцев.

Также в ночь на 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремели взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в районе Битумного. По данным канала "Крымский ветер", загорелось предприятие "Крымнафтосбыт".

Кроме этого, в ночь на 5 ноября дроны атаковали РФ. В Костромской области попали по Костромской ГРЭС, а в Волгограде - по НПЗ.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

