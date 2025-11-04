Партизаны провели дерзкую диверсию на территории РФ: что удалось вывести из строя

В результате диверсии здание ФСБ осталось без света.

Партизаны обесточили управление ФСБ во время проверки из Москвы / Коллаж: Главред, фото: Атеш

Основное:

Агенты "Атеш" обесточили управление ФСБ в Брянске

Партизаны провели диверсию в Ростове-на-Дону

Партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время московской проверки. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Диверсия в Брянске

Партизаны отмечают, что на момент проведения диверсии местное руководство ФСБ отчитывалось перед комиссией из Москвы о "полном контроле над ситуацией" в регионе.

После обесточивания в здании возникла паника, а запланированная проверка была мгновенно парализована.

"Мы доказали: пока ФСБ докладывает о "полной безопасности", "Атеш" наносит удары прямо по их нервным центрам. Их контроль - это иллюзия, а их безопасность - ложь, - отметили партизаны.

В "Атеш" подчеркнули, что партизаны продолжают систематически наносить удары по инфраструктуре врага, создавая нестабильность и дезорганизацию в глубоком тылу.

Партизаны совершили диверсию в Брянске / фото: Атеш

Диверсия в Ростове-на-Дону

Кроме этого, партизаны провели еще одну диверсию в Ростове-на-Дону. Им удалось уничтожить узел связи российских оккупантов.

Партизаны пробрались на вражеский военный аэродром, который относится к 229-й авиационной базе 4-й армии ВКС РФ, и сожгли антенную машину станции радиорелейной связи Р-417 "Багет" на базе КамАЗ-4310.

В "Атеш" отмечают, что это авто было критически важным узлом связи и управления для координации действий авиации и передачи данных между военными подразделениями Южного военного округа.

Партизаны совершили диверсию в Ростове-на-Дону / фото: Атеш

Диверсии партизан - что известно

Как писал Главред, агент партизанского движения нанес удар по логистике страны-агрессора России в Чувашской республике. Там была выведена из строя железная дорога.

Накануне стало известно, что партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины.

Ранее сообщалось, что партизаны во временно оккупированной Волновахе нарушили логистику РФ, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

