Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Анна Ярославская
4 ноября 2025, 07:00обновлено 4 ноября, 07:36
253
Все поражённые предприятия — стратегически важные объекты топливной и химической промышленности РФ.
Ночью РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары
Ночью РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • В Стерлитамаке взорвался и загорелся нефтехимический завод
  • В Нижегородской области удар пришёлся по промзоне в Кстово
  • В Волгоградской области власти заявили о пожаре на подстанции "Фроловская"

В ночь на 4 ноября и утром во вторник в ряде регионов России прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В частности, громко было в Башкортостане, в Волгоградской и Нижегородской областях.

В Росавиации сообщили, что закрыты аэропорты в Волгограде, Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре, Уфе, Казани, Нижнекамске.

видео дня

Возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.

Взрыв в Башкортостане

Утром 4 ноября в городе Стерлитамак (Башкортостан, РФ) были слышны взрывы. На территории местного нефтехимического завода возник пожар, пишет российский Telegram-канал Astra.

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, камеры наблюдения зафиксировали по меньшей мере два взрыва - в 6:22 и 7:09 утра по местному времени. На видео видны очаги возгорания в районе предприятия.

Как сообщила администрация города, взрыв произошел в цехе водоочистки акционерного общества "Стерлитамацкий нефтехимический завод" (АО "СНХЗ"). В результате инцидента частично обрушился цех. По предварительным данным никто не пострадал.

Смотрите видео - В Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе:

Скриншот

Как сообщает OSINT-аналитик Astra, на кадры, опубликованные в Сети также попал один из очагов возгорания в районе нефтехимического завода. Кадры сняты примерно с 3,5 километров от очага.

Предполагается, что вспыхнул пожар либо железнодорожных цистерн на путях, либо емкости чуть севернее. По свидетельствам местных жителей, очагов возгорания на заводе несколько.

Пожар на заводе в Стерлитамаке
Пожар на заводе в Стерлитамаке / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Позже глава Башкортостана подтвердил, что взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел из-за атаки дронов.

"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", — написал Радий Хабиров.

"Стерлитамацкий нефтехимический завод" специализируется на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ночная атака дронов на Нижегородскую область

В ночь на 4 ноября жители Кстово Нижегородской области также сообщали о взрывах. На видео попало яркое зарево над городом. Также на кадрах очевидцев запечатлен пожар, возникший после атаки, пишет Astra.

Согласно анализу Astra, возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены сразу два нефтепредприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Пожар в Нижегородской области
Пожар в Нижегородской области / t.me/astrapress

Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций, говорится на сайте предприятия.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — это один из ведущих НПЗ РФ. По данным журналистов, НПЗ важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву бензин из Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и др.

Атака на Волгоградскую область

В ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская".

"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".

Также взрывы были слышны в Липецке. В городе работала сирена.

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как писал Главред, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.

В ночь на 29 октября в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, вызвавшая пожары на стратегически важных объектах. В частности, повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

В начале октября в России прогремели мощные взрывы в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине НПЗ взрыв в России война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

07:00Война
Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:48Мир
"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

00:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

Последние новости

07:00

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

06:34

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выборВидео

06:10

Кровавая торговля РФ остановлена: Москва в паникемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

05:29

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранилиВидео

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
05:05

"Пенсия неадекватна": предательница Лолита считает копейки в РФ

04:41

Фитнес не нужен: ученые назвали точное количество шагов, которые заменяют тренировки

04:06

Гороскоп на завтра 5 ноября: Тельцам - срыв планов, Козерогам - похвала

03:30

От эксперимента стынет кровь: ученые ужаснули мрачным прогнозом конца света

Реклама
02:56

Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

02:00

"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

01:48

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:30

Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

00:52

"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

00:43

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

03 ноября, понедельник
23:56

Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

23:51

"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыкантаВидео

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

Реклама
22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

22:02

"Красные линии" соседства: что нельзя делать на участке без разрешения соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

21:36

Орбан готовит "энергетическое соглашение" для Трампа: в СМИ узнали, что оно предусматривает

21:19

Вы сами притянете к себе беду: приметы, которые нельзя нарушать в праздник 4 ноября

21:15

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцамВидео

20:57

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

20:52

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

Реклама
19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять