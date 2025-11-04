Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Все поражённые предприятия — стратегически важные объекты топливной и химической промышленности РФ.

Ночью РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

В Стерлитамаке взорвался и загорелся нефтехимический завод

В Нижегородской области удар пришёлся по промзоне в Кстово

В Волгоградской области власти заявили о пожаре на подстанции "Фроловская"

В ночь на 4 ноября и утром во вторник в ряде регионов России прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В частности, громко было в Башкортостане, в Волгоградской и Нижегородской областях.

В Росавиации сообщили, что закрыты аэропорты в Волгограде, Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре, Уфе, Казани, Нижнекамске.

Возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.

Взрыв в Башкортостане

Утром 4 ноября в городе Стерлитамак (Башкортостан, РФ) были слышны взрывы. На территории местного нефтехимического завода возник пожар, пишет российский Telegram-канал Astra.

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, камеры наблюдения зафиксировали по меньшей мере два взрыва - в 6:22 и 7:09 утра по местному времени. На видео видны очаги возгорания в районе предприятия.

Как сообщила администрация города, взрыв произошел в цехе водоочистки акционерного общества "Стерлитамацкий нефтехимический завод" (АО "СНХЗ"). В результате инцидента частично обрушился цех. По предварительным данным никто не пострадал.

Смотрите видео - В Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе:

Как сообщает OSINT-аналитик Astra, на кадры, опубликованные в Сети также попал один из очагов возгорания в районе нефтехимического завода. Кадры сняты примерно с 3,5 километров от очага.

Предполагается, что вспыхнул пожар либо железнодорожных цистерн на путях, либо емкости чуть севернее. По свидетельствам местных жителей, очагов возгорания на заводе несколько.

Пожар на заводе в Стерлитамаке / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Позже глава Башкортостана подтвердил, что взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел из-за атаки дронов.

"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", — написал Радий Хабиров.

"Стерлитамацкий нефтехимический завод" специализируется на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ночная атака дронов на Нижегородскую область

В ночь на 4 ноября жители Кстово Нижегородской области также сообщали о взрывах. На видео попало яркое зарево над городом. Также на кадрах очевидцев запечатлен пожар, возникший после атаки, пишет Astra.

Согласно анализу Astra, возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены сразу два нефтепредприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Пожар в Нижегородской области / t.me/astrapress

Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций, говорится на сайте предприятия.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — это один из ведущих НПЗ РФ. По данным журналистов, НПЗ важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву бензин из Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и др.

Атака на Волгоградскую область

В ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская".

"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".

Также взрывы были слышны в Липецке. В городе работала сирена.

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как писал Главред, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.

В ночь на 29 октября в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, вызвавшая пожары на стратегически важных объектах. В частности, повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

В начале октября в России прогремели мощные взрывы в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Другие новости:

