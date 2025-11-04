Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Кратко:
- В Стерлитамаке взорвался и загорелся нефтехимический завод
- В Нижегородской области удар пришёлся по промзоне в Кстово
- В Волгоградской области власти заявили о пожаре на подстанции "Фроловская"
В ночь на 4 ноября и утром во вторник в ряде регионов России прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В частности, громко было в Башкортостане, в Волгоградской и Нижегородской областях.
В Росавиации сообщили, что закрыты аэропорты в Волгограде, Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре, Уфе, Казани, Нижнекамске.
Возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.
Взрыв в Башкортостане
Утром 4 ноября в городе Стерлитамак (Башкортостан, РФ) были слышны взрывы. На территории местного нефтехимического завода возник пожар, пишет российский Telegram-канал Astra.
По данным OSINT-аналитиков ASTRA, камеры наблюдения зафиксировали по меньшей мере два взрыва - в 6:22 и 7:09 утра по местному времени. На видео видны очаги возгорания в районе предприятия.
Как сообщила администрация города, взрыв произошел в цехе водоочистки акционерного общества "Стерлитамацкий нефтехимический завод" (АО "СНХЗ"). В результате инцидента частично обрушился цех. По предварительным данным никто не пострадал.
Смотрите видео - В Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе:
Как сообщает OSINT-аналитик Astra, на кадры, опубликованные в Сети также попал один из очагов возгорания в районе нефтехимического завода. Кадры сняты примерно с 3,5 километров от очага.
Предполагается, что вспыхнул пожар либо железнодорожных цистерн на путях, либо емкости чуть севернее. По свидетельствам местных жителей, очагов возгорания на заводе несколько.
Позже глава Башкортостана подтвердил, что взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел из-за атаки дронов.
"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", — написал Радий Хабиров.
"Стерлитамацкий нефтехимический завод" специализируется на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".
Ночная атака дронов на Нижегородскую область
В ночь на 4 ноября жители Кстово Нижегородской области также сообщали о взрывах. На видео попало яркое зарево над городом. Также на кадрах очевидцев запечатлен пожар, возникший после атаки, пишет Astra.
Согласно анализу Astra, возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены сразу два нефтепредприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Они находятся в непосредственной близости друг от друга.
Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций, говорится на сайте предприятия.
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — это один из ведущих НПЗ РФ. По данным журналистов, НПЗ важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву бензин из Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и др.
Атака на Волгоградскую область
В ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская".
"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".
Также взрывы были слышны в Липецке. В городе работала сирена.
Атаки дронов на РФ - последние новости
Как писал Главред, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ.
В ночь на 29 октября в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.
В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, вызвавшая пожары на стратегически важных объектах. В частности, повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.
В начале октября в России прогремели мощные взрывы в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.
Другие новости:
- Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование
- Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцам
- "Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред