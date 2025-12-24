Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

Из-за критических разрушений в энергосистеме, работа оборудования остановлена.

Россия выпустила 100 дронов по "Укрнафте" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Что известно:

Россия в очередной раз атакует нефтегазовую инфраструктуру

В ночь на 24 декабря оккупанты ударили по производственным объектам "Укрнафты"

В энергосистеме фиксируются критические разрушения

Армия страны-террориста России уже вторую ночь подряд атакует нефтегазовую инфраструктуру Украины. В ночь на 24 декабря российские захватчики нанесли очередной удар по производственным объектам "Укрнафты".

Суммарно РФ применила почти 100 дронов. Об этом сообщает председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"Второй день подряд россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Суммарно за последние два дня против производственных объектов Укрнафты применено почти 100 шахедов", - говорится в сообщении.

По его словам, фиксируются критические разрушения. Сейчас работа оборудования остановлена.

Отмечается, спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы.

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.

Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.

В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

