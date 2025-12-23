Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

Анна Косик
23 декабря 2025, 17:40
270
Десятки украинцев, которые ехали по железной дороге, могли попасть под страшный удар.
шахед, поезд
Оккупанты совершают опасные маневры Шахедами с целью атаковать гражданское население / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash?locale=uk_UA

Что сообщил Бескрестнов:

  • На Житомирщине оккупанты хотели атаковать пассажирский поезд
  • Россияне, вероятно, управляли дроном с территории Беларуси
  • Украинские поезда нуждаются в дополнительной защите

Прошлой ночью в Житомирской области Шахед с онлайн-управлением страны-агрессора России летел атаковать один из объектов энергетики Украины. Однако перед самой атакой оператор дрона увидел пассажирский поезд.

Российский пилот четко понимал, что поезд перевозит людей и принял решение атаковать подвижной состав. Только счастливый случай спас десятки людей, потому что россиянин промахнулся. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов в Facebook.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Российские Шахеды стали опаснее

Шахед, который атаковал Житомирскую область в конце концов упал и стал причиной аварии уже грузового поезда. Но этот инцидент свидетельствует о нескольких важных моментах, на которые надо обратить внимание.

"Противник продолжает атаковать наши тылы шахедами с онлайн-управлением и для него не существует моральных границ. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз", - отметил "Флеш".

Второй момент в том, что, вероятно, россиянин управлял Шахедом с территории Беларуси, ведь расстояние до ее границы составляло в этом случае 80 километров. Из России управление таким дроном невозможно, ведь расстояние слишком большое.

Поэтому Бескрестнов считает, что государство должно обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с РФ. Сюда входит как РЭБ против МЭШ модемов, так и информирование машинистов об алгоритмах действий в случае появления Шахеда.

Какой была цель последней атаки РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел.

Россия хотела изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Кроме того, атаки также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы минимизировать возможности перетока электроэнергии и разорвать связь с энергосистемами соседних стран ЕС.

Атаки дронов на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 23 декабря Россия атаковала большинство областей Украины. Под ударом оказалась и столица, где, по словам местных жителей, дрон атаковал жилой дом.

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни. В том числе, и запустить дроны против мирного населения.

Ранее, 18 декабря, российские оккупанты ударили ударным дроном типа "Шахед" прямо по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В этой машине была мама и ее трое детей.

Другие новости:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

железная дорога Житомирская область пассажирские поезда новости Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

18:49Украина
Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:36Фронт
Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

18:08Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

18:49

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

18:36

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:28

РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городовВидео

18:24

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответомВидео

18:21

Гороскоп на завтра 24 декабря: Стрельцам - счастье, Водолеям - большая прибыль

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
18:08

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

18:06

"Он подавал знаки с того света": россияне убили молодого военного ФилиповаЭксклюзив

17:40

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

17:25

Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

Реклама
17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

16:54

Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

16:54

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Львам - приятные моменты, Скорпионам - ссора

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новыйВидео

16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые слова и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

Реклама
15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

14:39

Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

14:38

Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

14:13

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:01

Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки

13:54

Заряд праздничного настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 1)

13:54

Снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

13:24

Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — деталиВидео

Реклама
13:09

"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

13:08

Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

13:01

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять