Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

Что сообщил Бескрестнов:
- На Житомирщине оккупанты хотели атаковать пассажирский поезд
- Россияне, вероятно, управляли дроном с территории Беларуси
- Украинские поезда нуждаются в дополнительной защите
Прошлой ночью в Житомирской области Шахед с онлайн-управлением страны-агрессора России летел атаковать один из объектов энергетики Украины. Однако перед самой атакой оператор дрона увидел пассажирский поезд.
Российский пилот четко понимал, что поезд перевозит людей и принял решение атаковать подвижной состав. Только счастливый случай спас десятки людей, потому что россиянин промахнулся. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов в Facebook.
Российские Шахеды стали опаснее
Шахед, который атаковал Житомирскую область в конце концов упал и стал причиной аварии уже грузового поезда. Но этот инцидент свидетельствует о нескольких важных моментах, на которые надо обратить внимание.
"Противник продолжает атаковать наши тылы шахедами с онлайн-управлением и для него не существует моральных границ. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз", - отметил "Флеш".
Второй момент в том, что, вероятно, россиянин управлял Шахедом с территории Беларуси, ведь расстояние до ее границы составляло в этом случае 80 километров. Из России управление таким дроном невозможно, ведь расстояние слишком большое.
Поэтому Бескрестнов считает, что государство должно обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с РФ. Сюда входит как РЭБ против МЭШ модемов, так и информирование машинистов об алгоритмах действий в случае появления Шахеда.
Какой была цель последней атаки РФ - мнение эксперта
Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел.
Россия хотела изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Кроме того, атаки также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы минимизировать возможности перетока электроэнергии и разорвать связь с энергосистемами соседних стран ЕС.
Атаки дронов на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что 23 декабря Россия атаковала большинство областей Украины. Под ударом оказалась и столица, где, по словам местных жителей, дрон атаковал жилой дом.
Накануне президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни. В том числе, и запустить дроны против мирного населения.
Ранее, 18 декабря, российские оккупанты ударили ударным дроном типа "Шахед" прямо по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В этой машине была мама и ее трое детей.
О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
