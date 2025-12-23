Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

Десятки украинцев, которые ехали по железной дороге, могли попасть под страшный удар.

Оккупанты совершают опасные маневры Шахедами с целью атаковать гражданское население / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash?locale=uk_UA

Что сообщил Бескрестнов:

На Житомирщине оккупанты хотели атаковать пассажирский поезд

Россияне, вероятно, управляли дроном с территории Беларуси

Украинские поезда нуждаются в дополнительной защите

Прошлой ночью в Житомирской области Шахед с онлайн-управлением страны-агрессора России летел атаковать один из объектов энергетики Украины. Однако перед самой атакой оператор дрона увидел пассажирский поезд.

Российский пилот четко понимал, что поезд перевозит людей и принял решение атаковать подвижной состав. Только счастливый случай спас десятки людей, потому что россиянин промахнулся. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов в Facebook.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Российские Шахеды стали опаснее

Шахед, который атаковал Житомирскую область в конце концов упал и стал причиной аварии уже грузового поезда. Но этот инцидент свидетельствует о нескольких важных моментах, на которые надо обратить внимание.

"Противник продолжает атаковать наши тылы шахедами с онлайн-управлением и для него не существует моральных границ. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз", - отметил "Флеш".

Второй момент в том, что, вероятно, россиянин управлял Шахедом с территории Беларуси, ведь расстояние до ее границы составляло в этом случае 80 километров. Из России управление таким дроном невозможно, ведь расстояние слишком большое.

Поэтому Бескрестнов считает, что государство должно обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с РФ. Сюда входит как РЭБ против МЭШ модемов, так и информирование машинистов об алгоритмах действий в случае появления Шахеда.

Какой была цель последней атаки РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел.

Россия хотела изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Кроме того, атаки также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы минимизировать возможности перетока электроэнергии и разорвать связь с энергосистемами соседних стран ЕС.

Атаки дронов на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 23 декабря Россия атаковала большинство областей Украины. Под ударом оказалась и столица, где, по словам местных жителей, дрон атаковал жилой дом.

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни. В том числе, и запустить дроны против мирного населения.

Ранее, 18 декабря, российские оккупанты ударили ударным дроном типа "Шахед" прямо по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В этой машине была мама и ее трое детей.

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

