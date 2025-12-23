Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Количество пострадавших в столице с самого утра возросло.

Жители Киева рассказали, как пережили атаку на столицу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншоты из видео

Главное:

Россия попала дроном в жилой дом

Люди с ужасом выбегали из дома, когда в него летел дрон

В результате удара по столице есть пострадавшие

В ночь на 23 декабря страна-агрессор Россия атаковала большинство областей Украины. Под ударом оказалась и столица, где, по информации мэра города Виталия Кличко, пострадали пять человек.

Жители одного из районов столицы рассказали о том, как Россия атаковала жилой дом. С двумя очевидцами пообщались журналисты "Украина Сейчас".

Что рассказали киевляне о российской атаке

Киевлянка Надежда рассказала, что во время атаки находилась в общественном транспорте. Она собственными глазами видела, как российский беспилотник летел в сторону ее дома, где в квартире находилась мама женщины.

"Летел он где-то на уровне, возможно, 5 этажа, поэтому я понимаю, что ребята не могли физически сбивать, потому что здесь все в жилых домах. Летел (вражеский дрон - Главред) прямо над моей головой. Мы выбежали все из автобуса и по тому, как я видела, что он летит к нашему дому, я просто сорвалась на бег. Начала бежать и где-то как я была с краю дома, то он взорвался. Он зацепился за провода, о деревья и приземлился прямо на крышу. Первая мысль была - это то, что мама дома и как она там", - рассказала женщина.

По ее словам, все люди были напуганы и кричали, выбегая из дома. К счастью, мама Надежды осталась живой и невредимой. В их доме выбило окна и двери, но главное, по словам женщины, что нет жертв.

Наталья также была в эпицентре российского удара. По ее словам, в момент удара она находилась в ванной, а ее муж на кухне. К сожалению, женщине пришлось смывать стекло с лица мужа, так как его посекло мелкими осколками.

Детали атаки на Киев и область

Главред писал, что по данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате российской атаки в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома. Четыре человека пострадали в результате вражеского удара.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки по Вышгородскому и Обуховскому районам погиб 1 человек, еще трое пострадали, среди них ребенок.

Российская атака на Украину 23 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным президента Владимира Зеленского, враг применил во время атаки уже более 650 дронов, значительная часть из которых это "Шахеды". Кроме этого Россия ударила по Украине более 30 ракетами.

Накануне также и. о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что после массированного ракетно-дронового ракетного удара РФ ситуация в энергетической системе Украины по состоянию на утро 23 декабря остается сложной.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также прокомментировала российскую атаку. По ее словам, это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности.

