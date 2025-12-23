Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Анна Косик
23 декабря 2025, 12:41
215
Количество пострадавших в столице с самого утра возросло.
очевидцы удара по дому в Киеве
Жители Киева рассказали, как пережили атаку на столицу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншоты из видео

Главное:

  • Россия попала дроном в жилой дом
  • Люди с ужасом выбегали из дома, когда в него летел дрон
  • В результате удара по столице есть пострадавшие

В ночь на 23 декабря страна-агрессор Россия атаковала большинство областей Украины. Под ударом оказалась и столица, где, по информации мэра города Виталия Кличко, пострадали пять человек.

Жители одного из районов столицы рассказали о том, как Россия атаковала жилой дом. С двумя очевидцами пообщались журналисты "Украина Сейчас".

видео дня

Что рассказали киевляне о российской атаке

Киевлянка Надежда рассказала, что во время атаки находилась в общественном транспорте. Она собственными глазами видела, как российский беспилотник летел в сторону ее дома, где в квартире находилась мама женщины.

"Летел он где-то на уровне, возможно, 5 этажа, поэтому я понимаю, что ребята не могли физически сбивать, потому что здесь все в жилых домах. Летел (вражеский дрон - Главред) прямо над моей головой. Мы выбежали все из автобуса и по тому, как я видела, что он летит к нашему дому, я просто сорвалась на бег. Начала бежать и где-то как я была с краю дома, то он взорвался. Он зацепился за провода, о деревья и приземлился прямо на крышу. Первая мысль была - это то, что мама дома и как она там", - рассказала женщина.

По ее словам, все люди были напуганы и кричали, выбегая из дома. К счастью, мама Надежды осталась живой и невредимой. В их доме выбило окна и двери, но главное, по словам женщины, что нет жертв.

Наталья также была в эпицентре российского удара. По ее словам, в момент удара она находилась в ванной, а ее муж на кухне. К сожалению, женщине пришлось смывать стекло с лица мужа, так как его посекло мелкими осколками.

Детали атаки на Киев и область

Главред писал, что по данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате российской атаки в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома. Четыре человека пострадали в результате вражеского удара.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки по Вышгородскому и Обуховскому районам погиб 1 человек, еще трое пострадали, среди них ребенок.

Российская атака на Украину 23 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным президента Владимира Зеленского, враг применил во время атаки уже более 650 дронов, значительная часть из которых это "Шахеды". Кроме этого Россия ударила по Украине более 30 ракетами.

Накануне также и. о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что после массированного ракетно-дронового ракетного удара РФ ситуация в энергетической системе Украины по состоянию на утро 23 декабря остается сложной.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также прокомментировала российскую атаку. По ее словам, это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности.

Другие новости:

Об источнике: Украина Сейчас

Украина Сейчас - популярный новостной канал в Telegram, сосредоточенный на событиях в Украине, в частности на войне с Россией. Канал быстро приобрел популярность среди украинской аудитории, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Украины атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:41Украина
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:32Украина
НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Последние новости

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

13:24

Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — деталиВидео

13:09

"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

13:08

Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
13:01

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

Реклама
12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

Реклама
10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

10:07

Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

09:57

Екатерина Рыженкова досье

09:46

Астрологи назвали вещи, которые не следует хранить в кошельке

09:35

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

09:31

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

09:20

Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

09:19

Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

09:18

РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть жертвы и раненые: все последствияФото

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

07:55

Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

07:50

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожарВидео

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

Реклама
06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять