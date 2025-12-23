Укр
РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть погибший и раненые: все последствия

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 09:18
Оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Пострадали города от Киева до Одессы.
Последствия атаки на Украину
Местные власти рассказали о последствиях атаки на Украину

Кратко:

  • В Киеве пострадали три человека, среди них 16-летний подросток
  • В Хмельницкой области погиб мужчина 1953 года рождения
  • На Житомирщине пострадали шесть человек, включая двоих детей
  • В ряде регионов продолжаются воздушные тревоги и аварийно-восстановительные работы

В ночь и утром 23 декабря российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. В некоторых регионах есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

В Украине ввели экстренные отключения света. Детальнее читайте в материале: РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали.

Атака на Киев и область

В результате российской атаки в Святошинском районе обломки рухнули возле жилого дома. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Экстренные службы направляются на место.

Известно, что два человека пострадали в Святошинском районе.

В Киевской ВГА сообщили, что в Киеве есть заблокированные люди в квартире.

"Предварительно одна пострадала женщина. Информация уточняется", - написал Тимур Ткаченко.

Позже он уточнил, что число пострадавших в столице возросло до трех, среди них - ребенок 16 лет.

По состоянию на 09:16 известно о четырех пострадавших.

В ГосЧС сообщили, что в результате российской атаки по Вышгородскому и Обуховскому районам погиб 1 человек, еще трое пострадали, среди них ребенок.

В Вышгородском районе возник пожар в частном двухэтажном доме. Погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека - мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения - получили осколочные ранения.

В Обуховском районе повреждены 2 частных дома. На месте происшествия идет разбор разрушенных конструкций и обследование близлежащих жилых домов.

  • Атака на Киевскую область
    Атака на Киевскую область
  • Атака на Киевскую область
    Атака на Киевскую область
  • Атака на Киевскую область
    Атака на Киевскую область
  • Атака на Киевскую область
    Атака на Киевскую область
  • Атака на Киевскую область
    Атака на Киевскую область

Хмельницкая область

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения.

"Искренние соболезнования родным и близким", - написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

¨Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.

​"Атака продолжается! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите свою жизнь", - добавил Тюрин.

Ровенская область

На Ровенщине поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, сообщили в ОВА.

Взрывной волной выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.

Пострадавших нет.

Житомирская область

Как сообщили в Житомирской области, регион уже вторые сутки подряд находится под вражескими воздушными атаками.

По предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

Известно о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области.

"Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Находитесь в укрытиях", - написал глава ОВА Виталий Бунечко.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине

Одесская область

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, ночью армия РФ совершила очередную массированную атаку ударными БПЛА по югу региона. В пострадавших районах зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.

В результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.

В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана ​​от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек. На местах происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа усложнена постоянными воздушными тревогами", - рассказал Кипер.

  • Атака на Одесскую область
    Атака на Одесскую область
  • Атака на Одесскую область
    Атака на Одесскую область
  • Атака на Одесскую область
    Атака на Одесскую область
  • Атака на Одесскую область
    Атака на Одесскую область
  • Атака на Одесскую область
    Атака на Одесскую область
  • Атака на Одесскую область
    Атака на Одесскую область

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.

Детальнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".

Напомним, 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на сегодня 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

