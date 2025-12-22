Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

Ключевые тезисы:
- РФ может нанести массированный удар на Рождество
- Украина усиливает противовоздушную оборону
Страна-агрессор Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с дипломатами. Его цитирует портал Новости.LIVE.
"Мы понимаем, что как раз в эти дни они могут, ну, это в их характере на Рождество, потому что да, вы знаете, именно на наше Рождество, сделать какой-то массированный удар", - сказал украинский лидер.
Он подчеркнул, что военные делают все возможное для защиты страны, а гражданских призвал быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги, поскольку, по словам Зеленского, для врага "ничего святого нет".
Глава страны добавил, что в связи с возможными массированными атаками на Ставку Верховного главнокомандующего ключевым вопросом стало усиление противовоздушной обороны.
"Мы будем усиливать сильный контракт, над которым мы работаем по десяткам, да, пару десятков систем Patriot с американцами, закупать через те или иные программы. Это все, над этим мы работаем. Я уверен, в этом будет результат", - подчеркнул президент.
Мониторы предупреждают об угрозе массированной атаки
Мониторинговые каналы пишут, что враг сегодня активно передислоцирует и снаряжает стратегическую авиацию.
"В ближайшие дни в Украину придет похолодание, все мы прекрасно понимаем, что россияне этим воспользуются", - говорится в сообщении.
Между тем ракетоносители в нескольких акваториях являются снаряженными, не покидали места базирования.
Кроме того, есть снаряженные тактические группы ОТРК и тактические группы ожидающих снаряжения.
"Фактически после отсрочки/изменения планов по нереализованному обстрелу неделю назад, враг снова провел процедуры характерные для конечных этапов подготовки к осуществлению массированного удара", - отмечают мониторы и призывают зарядить все павербанки, запастись водой и быть готовыми пройти в укрытие или другое безопасное место.
"Главное без паники. 100500 шахедов нет. Есть накопленное немалое количество различных типов изделий, однако враг все равно планирует разделить средства на серию массированных ударов", - добавляют в мониторинговых каналах.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение 2-3 массированных атак.
Напомним, возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед". Есть пострадавшие. В движении пассажирских поездов произошли изменения.
Недавно российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.
