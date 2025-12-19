За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критические

Что известно:
- Россияне ударили по мосту в Одесской области
- В результате атаки мост серьезно поврежден
- Россияне пытаются убить гражданских людей
Российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом. Об этом заявил военный аналитик Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
"Заряд был кассетный. Зачем? Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста в очереди. И тех, кто ремонтирует мост", - подчеркнул он.
В Сети уже разлетелось видео, на котором видно момент удара по мосту.
Смотрите видео с моментом удара по мосту:
Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в результате атаки было прекращено движение грузового транспорта по трассе М-15 Одесса - Рени.
"Просим владельцев транспортных компаний и водителей учесть вышеупомянутую информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок", - говорится в сообщении.
Затруднен проезд к пунктам пропуска
В Госпогранслужбе Украины уточнили, что удары по мосту усложнили подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области:
- "Паланка - Маяки - Удобное",
- "Рени - Джурджулешты",
- "Табаки - Мирное",
- "Виноградовка - Вулканешты",
- "Староказачье - Тудора,
- "Новые Трояны - Чадыр Лунга",
- "Орловка - Исакча",
- "Долинское",
- "Железнодорожное",
- "Лесное",
- "Августовское",
- "Малоярославец".
Пограничники советуют выбирать пункты пропуска в Винницкой области, и в Черновицкой области ("Мамалыга", "Сокиряны")
"В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, в то же время пропуск обеспечивается с усиленными нарядами", - говорится в сообщении.
Задержки в доставке посылок
Укрпочта предупреждает о том, что из-за вражеской атаки наблюдаются задержки доставки в Одесской области. В то же время пенсии и другие выплаты доставляются своевременно.
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский добавил, что отделения работают в штатном режиме. Однако возможны задержки в графике доставки посылок в и из таких населенных пунктов, как Белгород-Днестровский, Рени, Измаил, а также окрестных городов и сел.
"Мы нашли возможность применить резервный план доставки наличных, поэтому все выплаты пенсий, как и обработка заявлений по программе "Зимняя поддержка", осуществляются по графику... Наша команда делает все возможное, чтобы ваши отправления поступили как можно быстрее. Спасибо за понимание и будем держать вас в курсе событий", - отметил он.
Удар по мосту в Одесской области - что известно
18 декабря Главред сообщал о том, что российские оккупанты ударили "Шахедом" по мосту в Маяках в Одесской области. В результате атаки была повреждена машина, в которой были женщина и трое детей.
После атаки было временно ограничено движение транспорта по трассе Одесса - Рени в обоих направлениях. Эта дорога ведет к отдельным пунктам пропуска через госграницу с Молдовой.
Впоследствии стало известно, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".
Другие новости:
- Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год - прогноз генерала Романенко
- Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара
- Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред