За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критические

Ангелина Подвысоцкая
19 декабря 2025, 18:48
В результате вражеских ударов мост серьезно поврежден. Появились проблемы с подъездом к пунктам пропуска.
удар по мосту в Одесской области
Россияне ударили по мосту в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • Россияне ударили по мосту в Одесской области
  • В результате атаки мост серьезно поврежден
  • Россияне пытаются убить гражданских людей

Российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом. Об этом заявил военный аналитик Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"Заряд был кассетный. Зачем? Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста в очереди. И тех, кто ремонтирует мост", - подчеркнул он.

В Сети уже разлетелось видео, на котором видно момент удара по мосту.

Смотрите видео с моментом удара по мосту:

удар по мосту в Одесской области
РФ ударила кассетным снарядом по мосту в Одесской области / фото: скриншот

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в результате атаки было прекращено движение грузового транспорта по трассе М-15 Одесса - Рени.

"Просим владельцев транспортных компаний и водителей учесть вышеупомянутую информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок", - говорится в сообщении.

Затруднен проезд к пунктам пропуска

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что удары по мосту усложнили подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области:

  • "Паланка - Маяки - Удобное",
  • "Рени - Джурджулешты",
  • "Табаки - Мирное",
  • "Виноградовка - Вулканешты",
  • "Староказачье - Тудора,
  • "Новые Трояны - Чадыр Лунга",
  • "Орловка - Исакча",
  • "Долинское",
  • "Железнодорожное",
  • "Лесное",
  • "Августовское",
  • "Малоярославец".

Пограничники советуют выбирать пункты пропуска в Винницкой области, и в Черновицкой области ("Мамалыга", "Сокиряны")

"В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, в то же время пропуск обеспечивается с усиленными нарядами", - говорится в сообщении.

Задержки в доставке посылок

Укрпочта предупреждает о том, что из-за вражеской атаки наблюдаются задержки доставки в Одесской области. В то же время пенсии и другие выплаты доставляются своевременно.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский добавил, что отделения работают в штатном режиме. Однако возможны задержки в графике доставки посылок в и из таких населенных пунктов, как Белгород-Днестровский, Рени, Измаил, а также окрестных городов и сел.

"Мы нашли возможность применить резервный план доставки наличных, поэтому все выплаты пенсий, как и обработка заявлений по программе "Зимняя поддержка", осуществляются по графику... Наша команда делает все возможное, чтобы ваши отправления поступили как можно быстрее. Спасибо за понимание и будем держать вас в курсе событий", - отметил он.

Удар по мосту в Одесской области - что известно

18 декабря Главред сообщал о том, что российские оккупанты ударили "Шахедом" по мосту в Маяках в Одесской области. В результате атаки была повреждена машина, в которой были женщина и трое детей.

После атаки было временно ограничено движение транспорта по трассе Одесса - Рени в обоих направлениях. Эта дорога ведет к отдельным пунктам пропуска через госграницу с Молдовой.

Впоследствии стало известно, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

