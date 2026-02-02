Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубе

Вы узнаете:
- В раковинах и трубах скапливаются жир, остатки еды и мыльный налёт
- Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты
Со временем в раковинах и трубах скапливаются жир, остатки еды и мыльный налёт, что вызывает неприятный запах.
Даже чистая на вид раковина может "вонять" из-за засоров в U-образном изгибе труб или невысохших остатков пищи, пишет Express.
Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты: пищевую соду, белый уксус и горячую воду. Полстакана соды высыпают в слив, затем добавляют стакан уксуса и ждут 10–15 минут, пока смесь шипит.
После этого слив промывают горячей водой — жир и налёт растворяются, а неприятный запах исчезает.
Важно: воду лучше не доводить до кипения, чтобы не повредить трубы, а лить медленно. Этот метод прост, безопасен и экономит время, в отличие от длительной химической чистки.
Эффективная прочистка труб: современный подход
Гидродинамическая чистка — это высокотехнологичный способ устранения засоров и накопившихся отложений в трубах. Суть метода в подаче воды под высоким давлением через специализированное оборудование. Установка включает насос, бак для воды и гибкий шланг с насадками, которые подбираются под конкретный тип засора. Мощная струя воды буквально смывает налёт и грязь со стенок труб, очищая их тщательно, но при этом не повреждая поверхность.
Смотрите видео — хитрый способ прочистки канализации
Мужчина поделился своим методом борьбы с упорным засором. Он соединил старый трос с новым шлангом, закрепив их проволокой для жёсткости, а для удобного введения в трубу использовал изогнутую металлическую направляющую, найденную на металлоломе.
Такая конструкция позволила ему быстро и эффективно очистить канализацию без лишних усилий.
Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.
Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.
Больше новостей:
- "Крота" можно не покупать: как прочистить канализацию подручными средствами
- Девушка показала, как прочистить трубу канализации: нужно всего 2 ингредиента
- "Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред