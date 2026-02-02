Укр
Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубе

Алексей Тесля
2 февраля 2026, 20:27
Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты, советуют профессионалы.
раковина, слив
Как убрать плохой запах из слива / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В раковинах и трубах скапливаются жир, остатки еды и мыльный налёт
  • Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты

Со временем в раковинах и трубах скапливаются жир, остатки еды и мыльный налёт, что вызывает неприятный запах.

Даже чистая на вид раковина может "вонять" из-за засоров в U-образном изгибе труб или невысохших остатков пищи, пишет Express.

Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты: пищевую соду, белый уксус и горячую воду. Полстакана соды высыпают в слив, затем добавляют стакан уксуса и ждут 10–15 минут, пока смесь шипит.

После этого слив промывают горячей водой — жир и налёт растворяются, а неприятный запах исчезает.

Важно: воду лучше не доводить до кипения, чтобы не повредить трубы, а лить медленно. Этот метод прост, безопасен и экономит время, в отличие от длительной химической чистки.

Эффективная прочистка труб: современный подход

Гидродинамическая чистка — это высокотехнологичный способ устранения засоров и накопившихся отложений в трубах. Суть метода в подаче воды под высоким давлением через специализированное оборудование. Установка включает насос, бак для воды и гибкий шланг с насадками, которые подбираются под конкретный тип засора. Мощная струя воды буквально смывает налёт и грязь со стенок труб, очищая их тщательно, но при этом не повреждая поверхность.

Смотрите видео — хитрый способ прочистки канализации

Мужчина поделился своим методом борьбы с упорным засором. Он соединил старый трос с новым шлангом, закрепив их проволокой для жёсткости, а для удобного введения в трубу использовал изогнутую металлическую направляющую, найденную на металлоломе.

Такая конструкция позволила ему быстро и эффективно очистить канализацию без лишних усилий.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

