Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубе

Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты, советуют профессионалы.

Как убрать плохой запах из слива / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В раковинах и трубах скапливаются жир, остатки еды и мыльный налёт

Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты

Со временем в раковинах и трубах скапливаются жир, остатки еды и мыльный налёт, что вызывает неприятный запах.

Даже чистая на вид раковина может "вонять" из-за засоров в U-образном изгибе труб или невысохших остатков пищи, пишет Express.

Самый простой способ устранить запах — использовать обычные продукты: пищевую соду, белый уксус и горячую воду. Полстакана соды высыпают в слив, затем добавляют стакан уксуса и ждут 10–15 минут, пока смесь шипит.

После этого слив промывают горячей водой — жир и налёт растворяются, а неприятный запах исчезает.

Важно: воду лучше не доводить до кипения, чтобы не повредить трубы, а лить медленно. Этот метод прост, безопасен и экономит время, в отличие от длительной химической чистки.

Эффективная прочистка труб: современный подход

Гидродинамическая чистка — это высокотехнологичный способ устранения засоров и накопившихся отложений в трубах. Суть метода в подаче воды под высоким давлением через специализированное оборудование. Установка включает насос, бак для воды и гибкий шланг с насадками, которые подбираются под конкретный тип засора. Мощная струя воды буквально смывает налёт и грязь со стенок труб, очищая их тщательно, но при этом не повреждая поверхность.

Смотрите видео — хитрый способ прочистки канализации

Мужчина поделился своим методом борьбы с упорным засором. Он соединил старый трос с новым шлангом, закрепив их проволокой для жёсткости, а для удобного введения в трубу использовал изогнутую металлическую направляющую, найденную на металлоломе.

Такая конструкция позволила ему быстро и эффективно очистить канализацию без лишних усилий.

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express

