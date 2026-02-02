В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

Сообщается о попадании в Слободском районе Харькова.

Россия ударила дроном по одному из рынков Харькова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Войска армии страны-агрессора России днем 2 февраля ударными беспилотниками обстреляли рынок в Харькове.

Сообщается о попадании по рынку в Слободском районе города, отмечает городской голова Харькова Игорь Терехов.

Предварительно известно о двух пострадавших в результате обстрела.

"На данный момент известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов", - говорится в сообщении.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 февраля страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. Под прицелом этой ночью оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть четверо травмированных.

Напомним, российские оккупационные войска ударили дроном недалеко от служебного автобуса одного из предприятий. Уже известно о более чем десятке погибших.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска днем 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате обстрела было двое пострадавших.

Шахеды / Инфографика: Главред

