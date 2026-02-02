В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

Войска армии страны-агрессора России днем 2 февраля ударными беспилотниками обстреляли рынок в Харькове.
Сообщается о попадании по рынку в Слободском районе города, отмечает городской голова Харькова Игорь Терехов.
Предварительно известно о двух пострадавших в результате обстрела.
"На данный момент известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов", - говорится в сообщении.
Российские атаки на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 февраля страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. Под прицелом этой ночью оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть четверо травмированных.
Напомним, российские оккупационные войска ударили дроном недалеко от служебного автобуса одного из предприятий. Уже известно о более чем десятке погибших.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска днем 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате обстрела было двое пострадавших.
Читайте также:
- РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары
- РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState
- РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред