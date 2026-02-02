РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Спасатели и медики продолжают работу по ликвидации последствий ударов.

Россияне нанесли удар по Черкассам с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/official.bondarenko?locale=uk_UA

Главное:

Россияне атаковали дронами Черкасскую область

В результате падения дронов возникли пожары в нескольких местах

В результате российского удара есть пострадавшие

В ночь на 2 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. В результате вражеского обстрела пострадала, в частности, и Черкасская область. По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, цели РФ начали атаковать область после 01:00.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец также подтвердил атаку и подчеркнул, что она была массированной. В области зафиксировано падение вражеских дронов на ряде локаций.

Детали о последствиях атаки РФ

Из-за падения российских беспилотников в Черкассах и в пределах области возникли пожары. Сейчас все необходимые службы работают на локациях. По предварительным данным, есть четверо травмированных.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко также сообщил, что под прицелом этой ночью оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь людям.

О персоне: Игорь Табурец Игорь Табурец — украинский деятель, глава Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.

