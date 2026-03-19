Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

Марина Иваненко
19 марта 2026, 14:05
Комфорт, структурные силуэты и выразительные детали — главные тренды весны 2026 года. Какие вещи и цвета помогут создать стильный образ этого сезона.
Мода весна 2026
Мода весна 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что будет модным весной 2026 года
  • Какие цвета лучше выбирать весной

Весна — это время обновления не только природы, но и женского гардероба. С началом нового сезона появляются актуальные фасоны, цвета и сочетания, которые задают тон в повседневном и праздничном стиле. В этом году весенняя мода делает ставку на комфорт, практичность и в то же время выразительные детали. В тренде — легкие ткани, удобные силуэты, натуральные оттенки и несколько ярких акцентов. Главред рассмотрит основные весенние тенденции, которые стоит учесть при обновлении гардероба.

Стилист Яна Ткаченко отмечает, что современный образ должен не просто соответствовать картинкам из журналов, а помогать женщине в реальной жизни.

Стиль — это не тренды ради трендов, а гардероб, который работает на женщину и выполняет соответствующую функцию, — подчеркивает эксперт.

Городская классика и силуэты

Основой весенних образов становятся бермуды и кюлоты. Это не просто одежда для отдыха, а полноценная замена брюкам в офисном или городском стиле. Структурность является главным требованием к ним. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы держать форму — тогда они подойдут почти любому типу фигуры. Рубашка с воротником-стойкой может дополнить такой низ.

Какие цвета будут в тренде весной 2026 года: от серого до яркого

Главным цветом сезона стал серый. Он официально признан новой базой, которая выглядит дороже привычного черного. Наиболее стильно выглядят монохромные образы, где сочетаются разные фактуры. Для тех, кто хочет быть ярким, мода предлагает чистые оттенки: лимонный, голубой и розовый. Их можно смешивать в одном образе, создавая цветовые блоки, однако яркие акценты стоит ставить только на тех частях тела, которые вы хотите подчеркнуть.

Модные принты весны 2026

Этой весной в моду возвращаются крупные, художественные цветы. Это могут быть объемные композиции, напоминающие произведение искусства. Однако стилист предостерегает от использования устаревших узоров, которые могут испортить вид.

"Избегайте мелких цветов на черном фоне — это худший принт, который размывает контуры фигуры и создает эффект домашнего халата", — предупреждает Яна Ткаченко.

Вместо этого лучшим вариантом остается полоска. Диагональные линии на одежде работают как оптическая иллюзия и помогают скорректировать пропорции и придать фигуре стройность.

Видео о том, что будет модным весной 2026 года, можно посмотреть здесь:

Асимметрия и готический настрой

Еще один важный элемент сезона — асимметричный крой и сложные драпировки. Это самый женственный тренд, ведь мягкие складки ткани позволяют деликатно скрыть лишний объем на животе или, наоборот, добавить его на бедрах. Параллельно с этим становится популярной "современная готика" — использование кожи, бархата и кружева в темных тонах.

Стилист напоминает и о том, что мода должна быть лишь помощником в самовыражении.

"Помните главное: тренды — это не правила, а инструменты, которые позволяют нам выглядеть современно, стильно и женственно", — заключает стилист.

О персоне: Яна Ткаченко

Яна Ткаченко — украинский персональный стилист для деловых женщин и предпринимательниц. Имеет опыт в маркетинге и журналистике, что сформировало ее прагматичный подход: она рассматривает моду не как искусство, а как функциональный инструмент для статуса и уверенности. Специализируется на создании "умных" гардеробов, адаптируя мировые тренды под реальный ритм жизни в городе и особенности разных типов фигур.

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

