Виноградари не пропускают этап: чем обработать лозу для активного роста

Специалист рассказал об эффективных методах борьбы с вредителями винограда и о роли акарицидов в защите молодых побегов.

Специалист рассказал о ключевых этапах ухода за виноградом в мае

Вы узнаете:

Как провести нулевую обработку винограда

Чем защитить лозу весной

Как подкормить кусты в мае

Май традиционно считается одним из самых ответственных периодов для виноградарей, ведь именно в это время закладывается основа будущего урожая. Растения особенно чувствительны к погодным колебаниям и атакам вредителей, поэтому любая ошибка в уходе может существенно повлиять на качество и количество ягод осенью.

Главред решил разобраться, какие ключевые действия в мае являются критическими для защиты виноградной лозы и как правильно выстроить систему ухода, опираясь на советы практиков.

Опытный виноградарь и автор YouTube-канала "Секреты виноградарства и садоводства" рассказал, что начало сезона требует четкой стратегии защиты.

После нестабильной погоды в начале мая часть насаждений потребовала повторного укрытия, однако сейчас лоза уже полностью открыта, и именно этот момент является решающим для стартовых обработок.

Нулевая обработка как основа защиты

Специалист подчеркнул, что наиболее важным этапом является период распускания почек, когда молодые побеги достигают нескольких сантиметров. Именно тогда проводится так называемая нулевая обработка, цель которой заключается в профилактике опасных грибковых заболеваний, в частности антракноза и начальных проявлений мучнистой росы.

Эксперт советует не игнорировать этот этап, поскольку он формирует базовый уровень защиты растения на весь сезон.

Для стартовой защиты обычно применяют препараты на основе меди. Практический опыт виноградарей свидетельствует об эффективности средств, содержащих оксихлорид и гидроксид меди.

Такие препараты рекомендуют использовать отдельно, без смешивания с другими фунгицидами, чтобы обеспечить максимальную результативность обработки на начальной фазе вегетации.

Защита от вредителей и профилактические обработки

Отдельным направлением работы автор отмечает борьбу с вредителями, прежде всего с клещами и листогрызущими насекомыми. В случае отсутствия серьезного поражения допускается применение инсектицидов широкого спектра действия для профилактики.

Если же на участке уже зафиксировано появление клещей, целесообразно использовать специализированные акарицидные препараты, которые действуют прицельно и позволяют остановить распространение вредителя на раннем этапе.

Примерно через неделю после первичной обработки виноградари рекомендуют провести повторную защиту от грибковых инфекций, в частности оидиума, который активизируется ближе к концу мая. Это позволяет сформировать более стабильный защитный барьер и снизить риски развития болезней в период активного роста лозы.

Не менее важной составляющей ухода в мае является питание растений. В этот период виноград активно наращивает зеленую массу, поэтому нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях. Внесение азотных подкормок способствует развитию куста, укреплению побегов и подготовке растения к формированию будущего урожая.

Защита от весенних заморозков

Особое внимание виноградарь советует уделить защите от весенних заморозков, которые остаются риском для многих регионов. Для этого применяют агроволокно или методы временного дождевания, что помогает минимизировать повреждение молодых побегов при резком понижении температуры.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты виноградарства и садоводства" YouTube-канал "Секреты виноградарства и садоводства" — это тематический ресурс, посвященный виноградарству, садоводству и уходу за плодовыми культурами. Автор канала публикует практические видео по выращиванию винограда, обрезке лоз, подкормке растений и сезонной защите сада. Контент ориентирован на домашних садоводов и небольшие хозяйства, с акцентом на реальные полевые практики, сезонные работы и защиту растений от болезней и вредителей. В видео часто рассматриваются этапы развития винограда в течение года, включая весеннюю обработку, формирование кустов и подготовку к плодоношению.

