Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

Массовое появление майских жуков весной в народе имело особое значение. Какие приметы о жуках считались благоприятными, а какие предвещали проблемы и непогоду.

Приметы о майских жуках

Май в Украине традиционно ассоциируется с цветением садов и появлением майских жуков. Для современного дачника этот жук — в первую очередь вредитель, но для наших предков он был важным природным "барометром". По количеству и поведению насекомых пытались угадать, будет ли год сытым и какой окажется погода летом — Главред расскажет более подробно.

Символ богатства и стабильности

Как сообщает ТСН, в народе появление майских жуков обычно воспринимали положительно. Большое количество насекомых весной считалось признаком того, что природа "проснулась" вовремя и готова давать плоды.

Хорошие приметы о майских жуках

Обильный урожай

Существовало поверье, что чем больше хрущей летает вокруг деревьев, тем богаче будет урожай зерновых и овощей осенью. Это был знак того, что земля имеет достаточно сил и влаги.

Прогнозируемая погода

Если вы видите, что жуки летают спокойно, плавно и не сбиваются в большие хаотичные кучи — это к хорошему лету. Это означало, что погода будет ровной, без неожиданных штормов или резкого похолодания.

Личная удача

Довольно распространенной была примета о том, что майский жук, севший на человека, приносит удачу. Это сулило успешное решение дел или получение неожиданных хороших новостей.

Когда стоит насторожиться

Однако не всякое поведение майских жуков сулило только хорошее. Иногда эти насекомые становились предвестниками трудностей, к которым старались подготовиться заранее.

Что считалось тревожным сигналом

Засуха и жара

Если жуков становилось очень много (настоящее нашествие), это иногда трактовали как предупреждение о очень жарком и засушливом лете, которое может "сжечь" урожай.

Возвращение холодов

Слишком ранний вылет майских жуков, когда еще не наступил устойчивый теплый май, настораживал хозяев. Это был намек на то, что погода еще изменится и могут ударить ночные заморозки, опасные для молодых побегов.

Проблемы дома

Когда жуки начинали массово биться в окна дома или пытались залететь внутрь в большом количестве, это считалось предупреждением о мелких ссорах, хлопотах или тревожных новостях для семьи.

Почему не стоит обижать майских жуков

Несмотря на то, что личинки майских жуков вредят корням, а взрослые жуки объедают листья, в народной традиции к ним относились с уважением. Наши предки считали, что каждое живое существо имеет свое место в природе.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

