Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

Собаки, согласно народным поверьям, способны чувствовать опасность и перемены погоды. Какие приметы сулят деньги, а какие предупреждают о проблемах.

Приметы о собаках / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

Какие приметы о собаках сулят деньги и хорошие новости

Почему вой собаки считают тревожным знаком

Собаки живут рядом с людьми тысячи лет, поэтому по их поведению научились предсказывать различные события. Многие верят, что эти животные чувствуют изменения в природе и энергетике дома раньше людей. Как рассказывает РБК-Украина, по поведению собаки можно понять, чего ждать в ближайшем будущем.

Какие приметы о собаках обещают удачу и деньги

Некоторые ситуации сулят приятные перемены в жизни:

Собака пришла в дом

Если к вам приблудился бездомный пес — это к деньгам и успеху. Прогонять его не стоит. Если же прибилось щенка, это предвещает пополнение в семье.

Встреча на улице

Когда чужая собака подбегает к вам в хорошем настроении, это знак того, что скоро вы получите хорошую новость.

Собака идет следом

Если незнакомое животное долгое время идет за вами по дороге, это сулит неожиданную помощь в делах.

Подарок

Получить щенка в подарок — к крепкой дружбе. Но за него нужно дать мелкую монету, чтобы животное не болело.

Какое поведение собаки предупреждает о неприятностях

Бывают случаи, когда поведение собаки должно насторожить:

Вой

Если пес выет, опустив голову к земле, это считается признаком возможной болезни кого-то из близких. Если голова поднята вверх — это предупреждение об опасности пожара.

Лай в пустоту

Когда собака лает или рычит на пустое место, верят, что она чувствует негативную энергию.

Животное роет ямы

Это обычно связывают с возможными финансовыми потерями.

Собака прячется

Если пес убегает в другую комнату или прячется под мебель, когда пришли гости, он может чувствовать неискренность этих людей.

Как собаки предсказывают погоду

Собаки хорошо чувствуют перепады атмосферного давления, поэтому по ним можно определять погоду:

Спит клубочком — будет похолодание или морозы.

Спит, растянувшись на полу, — к теплой и солнечной погоде.

Катится в снегу или на траве — к осадкам (снегу или дождю).

Что означает окрас собаки по народным приметам

Черная собака считается защитником дома от сглаза.

Белая собака приносит удачу в делах и деньгах.

Рыжий — предвещает семейный уют и достаток.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

