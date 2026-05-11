В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалах

Что вы узнаете:
- Зачем сжигать лавровый лист
- В какие дни нужно сжигать лавровый лист
В мае есть несколько дат, когда можно сжигать лавровый лист, ведь он приобретает сильную энергию. Так утверждает мольфар Максим Гордеев.
Он уверяет, что этот ритуал поможет укрепить энергию, привлечь удачу и открыть дороги. Однако нужно четко формулировать намерение.
Когда нужно сжечь лавровый лист
11 мая
В этот день можно сжечь лавровый лист, если вы хотите очистить тело, восстановить силы и улучшить свое здоровье. Мольфар утверждает, что этот ритуал также принесет гармонию.
14 мая
В этот день можно провести ритуал на защиту. При этом нужно представлять вокруг себя светлый защитный круг.
"Ритуал помогает очистить пространство и отвести чужой негатив", — говорит мольфар.
18 мая
Если вам не хватает энергии, то сжечь лавровый лист нужно именно 18 мая. Он поможет пробудить силы, вдохновение и внутренний огонь. Мольфар убеждает, что это также восстановит ресурс и жизненную энергию.
23 мая
Если вы хотите сдвинуть дела с мертвой точки, то лавровый лист нужно сжигать именно в этот день.
"Этот день хорош для новых шансов, успеха и быстрых перемен", — говорится в сообщении.
29 мая
В этот день можно провести ритуал, если вы хотите, чтобы сбылось ваше желание. В момент сжигания лаврового листа нужно четко представить свое самое важное желание. Это также привлечет удачу.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
