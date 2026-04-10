Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницу

Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал запреты, которые нельзя нарушать в Страстную пятницу, 10 апреля.

Чего нельзя делать в Страстную пятницу

10 апреля церковь отмечает Страстную пятницу — день, когда распяли Иисуса Христа. Это важный день в церковном календаре. Есть несколько важных запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя беду. Об этом рассказывает известный украинский мольфар Максим Гордеев.

1. Нельзя ссориться.

Мольфар объясняет, что этот день имеет очень сильный эгрегор. То, что вы заложите в него, будет ждать вас весь следующий год.

"Поэтому очень прошу вас, ни с кем не ссориться, особенно в своем доме", — говорит Гордеев.

2. Нельзя убираться и зажигать ночью свечи.

Если вы будете убираться, вы смоете защиту со своего дома. Это якобы может привлечь нечистую силу.

3. Нельзя стричь ногти, волосы, выбрасывать одежду.

Дело в том, что на ваших ногтях, волосах, одежде сохраняется ваша энергетика, которая должна быть целостной.

4. Нельзя праздновать День рождения.

"Все, кто будет праздновать в этот день День рождения, ждите беды. Ничего нельзя праздновать. Этот день — траурный. Иначе высшие силы подумают, что вы насмехаетесь", — подчеркнул Гордеев.

5. Нельзя покупать дорогие вещи.

"Все деньги, которые вы потратите, уйдут "в трубу". Не делайте крупных покупок (квартиры, машины)", — добавил мольфар.

