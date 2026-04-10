Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницу

Что вы узнаете:
- Что нельзя делать в Страстную пятницу
- Почему нельзя убираться 10 апреля
- Можно ли праздновать День рождения в Страстную пятницу
10 апреля церковь отмечает Страстную пятницу — день, когда распяли Иисуса Христа. Это важный день в церковном календаре. Есть несколько важных запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя беду. Об этом рассказывает известный украинский мольфар Максим Гордеев.
Чего нельзя делать в Страстную пятницу
1. Нельзя ссориться.
Мольфар объясняет, что этот день имеет очень сильный эгрегор. То, что вы заложите в него, будет ждать вас весь следующий год.
"Поэтому очень прошу вас, ни с кем не ссориться, особенно в своем доме", — говорит Гордеев.
2. Нельзя убираться и зажигать ночью свечи.
Если вы будете убираться, вы смоете защиту со своего дома. Это якобы может привлечь нечистую силу.
3. Нельзя стричь ногти, волосы, выбрасывать одежду.
Дело в том, что на ваших ногтях, волосах, одежде сохраняется ваша энергетика, которая должна быть целостной.
4. Нельзя праздновать День рождения.
"Все, кто будет праздновать в этот день День рождения, ждите беды. Ничего нельзя праздновать. Этот день — траурный. Иначе высшие силы подумают, что вы насмехаетесь", — подчеркнул Гордеев.
5. Нельзя покупать дорогие вещи.
"Все деньги, которые вы потратите, уйдут "в трубу". Не делайте крупных покупок (квартиры, машины)", — добавил мольфар.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
