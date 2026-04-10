Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницу

Ангелина Подвысоцкая
10 апреля 2026, 13:28
Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал запреты, которые нельзя нарушать в Страстную пятницу, 10 апреля.
Чего нельзя делать в Страстную пятницу / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Что вы узнаете:

  • Что нельзя делать в Страстную пятницу
  • Почему нельзя убираться 10 апреля
  • Можно ли праздновать День рождения в Страстную пятницу

10 апреля церковь отмечает Страстную пятницу — день, когда распяли Иисуса Христа. Это важный день в церковном календаре. Есть несколько важных запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя беду. Об этом рассказывает известный украинский мольфар Максим Гордеев.

Чего нельзя делать в Страстную пятницу

1. Нельзя ссориться.

Мольфар объясняет, что этот день имеет очень сильный эгрегор. То, что вы заложите в него, будет ждать вас весь следующий год.

"Поэтому очень прошу вас, ни с кем не ссориться, особенно в своем доме", — говорит Гордеев.

2. Нельзя убираться и зажигать ночью свечи.

Если вы будете убираться, вы смоете защиту со своего дома. Это якобы может привлечь нечистую силу.

3. Нельзя стричь ногти, волосы, выбрасывать одежду.

Дело в том, что на ваших ногтях, волосах, одежде сохраняется ваша энергетика, которая должна быть целостной.

4. Нельзя праздновать День рождения.

"Все, кто будет праздновать в этот день День рождения, ждите беды. Ничего нельзя праздновать. Этот день — траурный. Иначе высшие силы подумают, что вы насмехаетесь", — подчеркнул Гордеев.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

5. Нельзя покупать дорогие вещи.

"Все деньги, которые вы потратите, уйдут "в трубу". Не делайте крупных покупок (квартиры, машины)", — добавил мольфар.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
