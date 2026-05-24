Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

У многих мужских пиджаков на манжетах есть пуговицы, которые не расстегиваются. У этой детали есть интересная история и практическое происхождение.

Пуговицы на рукавах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Для чего нужны пуговицы на рукавах пиджака

Когда пуговицы на манжетах стали просто украшением

Мужская классическая одежда до сих пор имеет много элементов, которые раньше были полезными, а теперь стали обычным украшением. К таким деталям относятся и пуговицы на манжетах пиджаков. Сегодня они чаще всего пришиты просто так и не расстегиваются, но их до сих пор делают почти на всех костюмах. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает ТСН, о происхождении этой детали существует много разных историй. Некоторые из них — просто популярные выдумки, но есть и одна вполне реальная историческая причина.

Почему легенда о Наполеоне оказалась неправдой

Самая известная легенда гласит, что пуговицы приказал пришить Наполеон Бонапарт. Он якобы хотел, чтобы солдаты не вытирали носы о рукава своих мундиров и не портили форму.

Однако историки доказали, что это неправда. Такие пуговицы появились на одежде задолго до Наполеона, поэтому французский император здесь ни при чем.

Могли ли пуговицы заменить пули

Еще одна версия гласит, что металлические пуговицы на военной форме были "запасными пулями". Якобы в крайнем случае солдат мог оторвать такую пуговицу и зарядить ею ружье.

Эта история тоже не имеет никаких подтверждений в официальных документах или хрониках. Она встречается только в художественных книгах.

Настоящая причина появления пуговиц на рукавах

На самом деле пуговицы на рукавах появились в XVII веке благодаря медикам. В Лондоне врачи и хирурги заказывали себе костюмы с пуговицами на манжетах, чтобы во время работы можно было быстро расстегнуть и закатать рукава. Это позволяло оказывать помощь пациентам и не снимать при этом всю верхнюю одежду.

Позже такое решение перешло на военную форму и обычные мужские костюмы. Поскольку делать петли и пришивать пуговицы на рукавах раньше приходилось вручную, такая одежда стоила дорого. Ее могли позволить себе только состоятельные люди.

Как пуговицы стали декоративной деталью

В XX веке одежду начали массово шить на фабриках. Чтобы сделать производство дешевле и быстрее, заводы перестали делать прорези для пуговиц на рукавах, а начали просто пришивать их сверху к ткани. Это позволило сохранить привычный классический вид пиджака, но сама практическая функция манжет исчезла.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media".

