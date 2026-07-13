Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мамы с сыном за 45 с

Виталий Кирсанов
13 июля 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ потренировать мозг, улучшить концентрацию и проверить свою наблюдательность. Частое решение подобных задач помогает развивать память, внимание к деталям и скорость обработки визуальной информации.

Сегодня предлагаем пройти отличный тест на внимательность. Перед вами две практически одинаковые картинки мамы с сыном. На первый взгляд кажется, что изображения полностью совпадают, однако между ними скрыты три небольших отличия, сообщает Jagranjosh.

Не стоит недооценивать это задание. Различия могут быть совсем незаметными и скрываться в цвете, форме или расположении отдельных элементов. Чтобы успешно справиться с испытанием, тщательно изучите обе картинки и постарайтесь найти все три отличия всего за 45 секунд.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Такие визуальные головоломки не только помогают интересно провести время, но и служат хорошей тренировкой для мозга. Они развивают внимательность, учат быстрее замечать мелкие детали и улучшают способность анализировать увиденное.

Удалось обнаружить все три отличия до окончания отсчета?

Если же найти все изменения оказалось непросто, не переживайте. Ниже опубликован правильный ответ, который поможет проверить себя и узнать, какие именно детали отличались на двух изображениях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по жилым домам в Запорожье и Одессе: есть раненые и "прилеты"

РФ ударила по жилым домам в Запорожье и Одессе: есть раненые и "прилеты"

23:57Украина
Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

21:26Политика
Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на ключевом участке фронта

21:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

Последние новости

05:10

Для трех знаков зодиака начинается судьбоносная неделя: кто среди счастливчиков

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мамы с сыном за 45 с

03:33

Нужно ли вытирать посуду после мытья: последствия обычной привычки

03:03

Как чужая посуда нарушает гармонию в доме — народные приметы и предостережения

02:13

Говорить "круглосуточно" - ошибка: как правильно сказать на украинском языке

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
12 июля, воскресенье
23:57

РФ ударила по жилым домам в Запорожье и Одессе: есть раненые и "прилеты"Видео

23:20

Тысячи патронов и гранат: новые детали о скандале с двойным убийством в 155 ОМБр

23:04

Макрон собирает масштабную "коалицию желающих" в Париже: что готовят для Украины

22:23

Вероятность завершения войны: в Fox News оценили удары Украины по НПЗ РФ

Реклама
22:09

Как выгнать кротов с участка раз и навсегда: способ, о котором знают далеко не все

21:41

Смерть Грэма выглядит слишком вовремя, чтобы быть случайной - Невзоровмнение

21:26

Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

21:17

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на ключевом участке фронта

20:25

Зачистили территории и взяли десятки пленных: детали успеха РДК на юге

19:32

Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

19:25

РФ атакует опасным дроном нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

18:27

Крысы в панике покинут дом: нужен лишь один простой кухонный ингредиентВидео

17:54

В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

17:43

Терехов вышел за рамки регионального политика и может претендовать на пост премьера, — считает эксперт

17:35

Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

Реклама
17:30

Процессы запущены: аналитик раскрыл, как будут убирать Путина

17:23

Слизни будут обходить грядки десятой дорогой: копеечный способ спасет урожайВидео

17:16

Нет денег: стала известная неприглядная правда про принца Гарри

16:43

Браслет за 83 тысячи в два года: жена Усика показала младшую дочку

16:34

Почему сливочное масло уже не такое желтое, как в СССР: причина удивит

16:28

Звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет" умер в хосписе

16:25

Удары вглубь РФ впечатлили Трампа: WSJ о резком изменении отношения к Украине

16:02

Идеально подходит для всего: чудо-маринад "1-2-3", который спасет заготовки

15:53

Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

15:20

Последний шанс Путина: Кремль готовит удар по Европе – Independent

15:09

Жизнь станет намного лучше: для кого 13 июля начнётся удачная полоса в жизни

15:05

Деньги сами идут к ним: пять знаков зодиака чаще других становятся богатыми

15:01

Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья

14:48

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

14:40

В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

14:13

Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

14:11

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

13:53

Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

13:47

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:42

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

Реклама
13:27

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:00

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

12:58

В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

12:56

Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в домеВидео

12:54

Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

12:16

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:14

ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

12:04

Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

12:02

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

11:47

Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять