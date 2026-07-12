Большинство использует терку неправильно: для чего нужна колючая сторона

Большинство людей привыкли натирать продукты только на крупных отверстиях терки, хотя у других поверхностей тоже есть своё назначение.

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Зачем нужна колючая сторона терки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Для чего нужна колючая сторона терки

Для чего используются маленькие шипы на терке

Что можно натереть на мелкой терке

На каждой кухне найдется классическая четырехгранная терка, но далеко не все знают, что ее наименее популярная поверхность может стать настоящим открытием. Речь идет о стороне с мелкими шипами, которую часто считают неудобной или даже опасной.

Главред расскажет, для чего на терке нужна сторона с острыми шипами.

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Зачем нужна колючая сторона терки

Когда мы натираем сыр на крупных отверстиях, получаем крупные куски, которые хорошо подходят для запеканок или салатов. Но если использовать колючую сторону, результат будет совсем другим: твёрдые сыры превращаются в лёгкие хлопья, которые мгновенно тают на горячих блюдах.

Не менее полезна эта сторона для чеснока и имбиря, пишет Mindmegette. Вместо измельчения ножом можно за несколько движений получить ароматную однородную массу, которую удобно добавлять в соусы, маринады или блюда азиатской кухни. Цедра лимона, лайма или апельсина, натертая на мелких зубчиках, придает десертам и коктейлям более насыщенный аромат, чем при использовании обычной терки.

Не все знают, но мелкая сторона терки способна справиться даже с твердыми специями. Мускатный орех, корицу или шоколад можно измельчить непосредственно перед использованием. В результате аромат получается гораздо ярче, чем у готовых порошков из магазина.

Для домашних десертов это тоже удобный вариант: шоколадная стружка, полученная таким способом, имеет более нежную текстуру и хорошо подходит для украшения тортов или пирожных.

Смотрите видео о том, как заточить терку:

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