Киркоров заговорил о будущем своих детей и неожиданно выдал свое отношение к дочери.

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Алла-Виктория - проблемная дочь путиниста / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Какое будущее планирует Киркоров детям

На кого он рассчитывает

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил рассказать о своих детях, когда стало понятно, что он поставил крест на своей дочери.

Как пишут российские пропагандисты, Киркоров принялся рассказывать о том, что умеют его дети и как он справляется с их зависимостями. Так, певец добавил, что лишил сына компьютера.

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У путиниста Киркорова планы на детей / Скриншот

"Этот урок жизни его многому научил, подействовал на его успехи в школе, – радуется Народный артист России. – В итоге практически без "троек" окончил 8-й класс. Но вообще, дети у меня хорошие, честные, воспитанные, скромные, неизбалованные", - говорит путинист.

Также, Киркоров заговорил о том, кем видит своих детей в будущем. И если насчет сына у него есть конкретные планы по поводу спорта и творчества, то насчет дочери у него план один: в модели.

Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

"Мартин видит себя в спорте, хотя мозги у него светлые. Я вижу его в деле. А Алла, может, пойдет в модельный бизнес, может, пойдет в театр", - добавил он.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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