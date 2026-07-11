Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Алена Кюпели
11 июля 2026, 23:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Киркоров заговорил о будущем своих детей и неожиданно выдал свое отношение к дочери.
Филипп Киркоров, Алла-Виктория
Алла-Виктория - проблемная дочь путиниста / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Какое будущее планирует Киркоров детям
  • На кого он рассчитывает

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил рассказать о своих детях, когда стало понятно, что он поставил крест на своей дочери.

Как пишут российские пропагандисты, Киркоров принялся рассказывать о том, что умеют его дети и как он справляется с их зависимостями. Так, певец добавил, что лишил сына компьютера.

видео дня
У путиниста Киркорова новый нос
У путиниста Киркорова планы на детей / Скриншот

"Этот урок жизни его многому научил, подействовал на его успехи в школе, – радуется Народный артист России. – В итоге практически без "троек" окончил 8-й класс. Но вообще, дети у меня хорошие, честные, воспитанные, скромные, неизбалованные", - говорит путинист.

Также, Киркоров заговорил о том, кем видит своих детей в будущем. И если насчет сына у него есть конкретные планы по поводу спорта и творчества, то насчет дочери у него план один: в модели.

Алла Виктория Киркорова
Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

"Мартин видит себя в спорте, хотя мозги у него светлые. Я вижу его в деле. А Алла, может, пойдет в модельный бизнес, может, пойдет в театр", - добавил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

Ранее также близкая подруга российской певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга, после того, как якобы сделала протокол ЭКО, рассказала правду о болезни певицы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

22:31Мир
Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

22:14Украина
"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

20:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Гороскоп на сегодня, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Гороскоп на сегодня, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

Последние новости

23:55

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

23:24

О бесконечной прополке можно забыть: простой трюк избавит участок от сорняков

23:00

У популярного российского певца отказали ноги

22:31

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

22:14

Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

Реклама
20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:10

"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путинамнение

19:05

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

18:42

Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомыхВидео

18:32

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадкиВидео

18:29

Нужно ли обрезать хвостики у огурцов — главный миф о консервировании

Реклама
17:46

Почему 12 июля нельзя завидовать чужим успехам: какой церковный праздник

17:45

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

17:33

Скандал в ВСУ: объявлен в розыск командир 155 ОМБр, в чем его обвиняют

17:30

Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожайВидео

17:21

Павлик сделал заявление о своем браке с разницей в 29 лет: "Для меня делает"

17:15

Гороскоп Таро на завтра 12 июля: Овнам - подумать, Близнецам - шаг вперед

17:15

Похолодание или аномальная жара: о чём говорят приметы 12 июля

16:52

"Россияне будут атаковать баллистикой": "Флеш" назвал цели и число ракет у РФ

16:45

Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

16:38

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

16:33

"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

16:22

Талант приносит деньги: какие даты рождения считают "особенными"

16:18

Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

15:54

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

15:54

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

15:46

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенокФото

15:45

Без аксессуаров не обойтись: 5 обязательных деталей для базового гардеробаВидео

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

15:23

Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

15:04

Спас десятки людей: житель Киева вывел соседей из огня во время обстрела

Реклама
14:55

Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

14:17

Встретил девушку: мужчина годами копил деньги, но потратил все за один день

14:03

Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

14:02

"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

13:56

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

13:54

Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

13:05

Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певецВидео

13:04

Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

12:59

"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сынаВидео

12:54

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять