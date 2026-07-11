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О бесконечной прополке можно забыть: простой трюк избавит участок от сорняков

Алексей Тесля
11 июля 2026, 23:24
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Более длинная трава создает естественную тень для почвы, благодаря чему земля медленнее нагревается.
газон
Правильная стрижка газона избавит от сорняков / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Высокая газонная трава препятствует распространению сорняков
  • Плотный травяной покров препятствует прорастанию сорных растений

Многие стремятся поддерживать газон в саду идеально подстриженным, однако в разгар лета такой подход может навредить траве.

Эксперты рекомендуют в жаркие месяцы оставлять ее немного выше обычного, чтобы помочь растениям легче переносить высокие температуры, пишет Dengarden.

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Более длинная трава создает естественную тень для почвы, благодаря чему земля медленнее нагревается и дольше удерживает влагу. Это позволяет сократить испарение воды и уменьшить потребность в частом поливе.

Еще одно преимущество высокой травы заключается в том, что она препятствует распространению сорняков. Плотный травяной покров ограничивает доступ солнечного света к поверхности почвы, из-за чего семенам сорных растений сложнее прорастать.

Кроме того, умеренная высота газона способствует развитию мощной корневой системы. Если регулярно скашивать траву слишком низко, она расходует силы на восстановление листьев, а не на укрепление корней. Более глубокие корни позволяют растениям легче переносить засуху и продолжительные периоды жары.

В результате газон остается зеленым дольше, требует меньше полива и становится более устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.

Специалисты также советуют соблюдать несколько правил ухода:

  • за одно скашивание удалять не более трети высоты травы;
  • в жаркий сезон поддерживать высоту газона примерно на уровне 7–10 см (для теплолюбивых видов трав рекомендации могут отличаться);
  • если после покоса скошенной травы немного, оставить ее на газоне - она станет естественной мульчей, поможет сохранить влагу и постепенно вернет почве часть питательных веществ.

Такой подход не только облегчает уход за участком, но и помогает сохранить газон здоровым даже в самые жаркие недели лета.

Как избавиться от сорняков
/ Инфографика: Главред

Какие деревья не стоит высаживать возле дома

Деревья на придомовом участке украшают территорию, защищают от палящего солнца и создают более комфортную атмосферу. Однако перед посадкой важно учитывать не только декоративные качества растения, но и его биологические особенности.

Некоторые виды отличаются мощной и быстро разрастающейся корневой системой, которая со временем может повредить фундамент здания, садовые дорожки, заборы или подземные коммуникации. Есть и деревья, выделяющие большое количество пыльцы, что может стать причиной аллергии у людей, чувствительных к сезонному цветению.

Кроме практических аспектов, многие владельцы участков обращают внимание и на народные приметы. Согласно распространенным поверьям, отдельные виды деревьев нежелательно высаживать рядом с жилым домом, хотя научного подтверждения этим убеждениям нет.

Вместе с тем существует немало деревьев, которые хорошо подходят для озеленения придомовой территории. Они гармонично вписываются в ландшафт, обеспечивают естественное затенение, украшают участок и делают пространство вокруг дома более уютным и комфортным.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

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Об источнике: Dengarden

Dengarden - онлайн-ресурс, посвященный теме дома и сада.

Он предоставляет статьи и советы по следующим основным категориям:

  • Садоводство (Gardening): Дизайн сада, цветы, еда, контейнерное садоводство, борьба с вредителями, компостирование, почва.
  • Ремонт дома (Home Improvement): Сантехника, покраска и обои, окна и двери, напольные покрытия и ковры, камины, бытовая техника, дизайн интерьера, ремонт.
  • Ландшафтный дизайн (Landscaping): Уход за газоном, дизайн и планировка двора, сараи и внешние конструкции, пруды и фонтаны, выбор деревьев.
  • Борьба с вредителями (Pest Control): Постельные клопы, мыши и крысы, самодельные средства для борьбы с вредителями.
  • Сельское хозяйство и фермерство (Agriculture & Farming).

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