Скандал в ВСУ: объявлен в розыск командир 155 ОМБр, в чем его обвиняют

Устанавливается местонахождение командира в/ч А5001, который самовольно покинул место службы.

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Станислава Лучанова разыскивают правоохранители / Коллаж: Главред, фото: Facebook/155ombr

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Устанавливается местонахождение командира в/ч А5001

Военнослужащих 155 бригады задержали по подозрению в похищении гражданских

Объявлен в розыск командир в/ч А5001 Вооруженных сил Украины, а в воинской части представители правоохранительных органов проводят следственные действия.

При этом лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями, говорится в сообщении оперативного командования Пивнич.

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"По факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Пивнич" оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Местонахождение командира в/ч А5001, самовольно покинувшего место службы, в настоящее время устанавливается, указывается в сообщении.

В ОК "Пивнич" добавили, что подробности, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, будут опубликованы правоохранительными органами.

Подробности громкого скандала в ВСУ

Ранее Нromadske со ссылкой на источники сообщило, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

По данным издания, в ночь на 28 июня семеро людей ворвались во двор двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. По делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

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Десятки смертей на полигонах: скандал в 425 ОШП

Ранее СМИ сообщили о расследовании смертей военнослужащих во время подготовки в одном из подразделений ВСУ. В период с конца 2025 года по весну 2026 года в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" было зафиксировано не менее 26 случаев гибели военнослужащих во время учебно-боевой подготовки. Как утверждается в публикации, эти смерти не были связаны с непосредственным участием в боевых действиях. Журналисты также отмечают, что первые многочисленные обращения и жалобы, касающиеся условий прохождения службы в подразделении, начали поступать еще в конце 2025 года.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

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Об источнике: 155 ОМБр В 2024 г. была создана 155-я механизированная бригада. С сентября 2024 года 2300 военных 155-й бригады проходили военные учения во Франции. По словам чиновника армии Франции, среди украинцев были дезертиры. За бригадой была закреплена полоса ответственности к югу от Покровска. В 2025 году ДБР начало расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве. Президент Зеленский взял на контроль ситуацию с массовым дезертирством в бригаде.

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