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Десятки смертей на полигонах: что известно о небоевых потерях в полку Скеля

Алексей Тесля
23 июня 2026, 23:35
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В полку Скеля заявляют, что 26 смертей для такого подразделения якобы не являются значительным показателем.
Скеля
В полку Скеля отреагировали на публикации о смертях новобранцев / Коллаж: Главред, фото: Facebook/425skala

Главное:

  • Зафиксировано не менее 26 небоевых смертей в полку Скеля
  • Новобранцы заявляют об избиениях и издевательствах
  • Командование признало проблему неуставных отношений

С конца 2025 года по весну 2026 года в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" ВСУ зафиксировано не менее 26 смертей военнослужащих во время учебно-боевой подготовки, при этом они не связаны с боевыми действиями.

Эти данные приводятся в расследовании издания Бабель. По информации журналистов, первые массовые жалобы на условия службы начали поступать в конце 2025 года.

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Отмечается, что военные, покинувшие подразделение и ушедшие в СЗЧ, сообщали о случаях насилия и жестокого обращения. Один из них, Александр Жикин, утверждает, что его избивали и около недели удерживали связанным после попытки самовольного оставления части. Также приводятся свидетельства о насилии в отношении новобранцев со стороны сослуживцев.

Родственники погибших и знакомые, с которыми общались журналисты, заявляют, что в ряде случаев медицинская помощь оказывалась с существенным опозданием. Большинство установленных смертей связано с пневмонией, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, возникшими вскоре после мобилизации. При этом семьи сообщают о возможных следах побоев на телах погибших.

Реакция командования Скели

В самом полку заявляют, что 26 смертей для такого подразделения не являются значительным показателем. В то же время в материале подчеркивается, что речь идет только о случаях, которые удалось подтвердить журналистам. Представители командования утверждают, что проверка не выявила нарушений в медицинском обеспечении, однако признают наличие проблемы неуставных отношений и заявляют о попытках её решения.

В Офисе военного омбудсмена, в свою очередь, сообщили о выявленных проблемах с медицинским обеспечением. Там также отметили, что доля небоевых смертей в подразделении выше, чем в среднем по другим частям, хотя существенного разрыва не фиксируется.

Что предшествовало

Ранее командование "Скели" отреагировало на публикацию в СМИ о гибели пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области - в полку провели дополнительные проверки.

По их информации, часть этих смертей связана с хроническими заболеваниями сердца и легких, а также "скрытыми патологиями", которые не были выявлены при прохождении военно-врачебной комиссии.

В полку отмечают, что командование заинтересовано в "полном, объективном и беспристрастном выяснении причин каждого случая смерти военнослужащих".

"Что касается информации о возможном ненадлежащем обращении с военнослужащими, в частности возможном избиении или нарушении условий содержания, то каждый такой случай подлежит в полку обязательной проверке. Принципиальная позиция командования: в случае подтверждения таких случаев виновные лица должны привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

Командование полка готово содействовать объективному освещению ситуации со смертями в полку, отметили в подразделении.

Громкий скандал в ВСУ: реакция Сырского

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее распорядился, чтобы командующие группировок и командиры корпусов провели проверку системы логистического обеспечения подразделений.

Речь идёт о частях ВСУ, которые находятся на передовых позициях обороны. Кроме того, главком поручил обеспечить их всем необходимым для снабжения и эвакуации, включая транспортные средства, наземные роботизированные комплексы и другое техническое оборудование. Это стало реакцией на громкий скандал с с голодающими бойцами 14 ОМБр.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

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Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала"

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия.

Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала".

В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины

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