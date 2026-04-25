Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

Приказ главкома касается подразделений ВСУ, выполняющих задачи на переднем крае обороны.

Александр Сырский принял важное решение после скандала в 14 ОМБр

Главное:

Сырский приказал проверить организацию логистики фронта

Главком приказал принять все меры для обеспечения средствами подвоза

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих.

Это касается подразделений ВСУ, выполняющих задачи на переднем крае обороны, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, главком приказал принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

В Генштабе объясняют возникшую ситуацию значительными проблемами с логистикой в зоне ответственности 14 ОМБр, вблизи Купянска, поскольку россияне постоянно ведут там интенсивные обстрелы. В Генштабе добавляют, что командование 14 ОМБр скрывало реальное положение дел, поэтому было принято решение о проведении кадровых изменений.

Кроме того, в Генштабе сообщают, что будет проведено служебное расследование инцидента, приведшего к таким последствиям, виновных обещают наказать. Также принято решение о новых назначениях.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

