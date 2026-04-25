Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

Алексей Тесля
25 апреля 2026, 19:23
Приказ главкома касается подразделений ВСУ, выполняющих задачи на переднем крае обороны.
Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение
Александр Сырский принял важное решение после скандала в 14 ОМБр / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/osirskiy

Главное:

  • Сырский приказал проверить организацию логистики фронта
  • Главком приказал принять все меры для обеспечения средствами подвоза

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих.

Это касается подразделений ВСУ, выполняющих задачи на переднем крае обороны, сообщает Генштаб ВСУ.

видео дня

Кроме того, главком приказал принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

В Генштабе объясняют возникшую ситуацию значительными проблемами с логистикой в зоне ответственности 14 ОМБр, вблизи Купянска, поскольку россияне постоянно ведут там интенсивные обстрелы. В Генштабе добавляют, что командование 14 ОМБр скрывало реальное положение дел, поэтому было принято решение о проведении кадровых изменений.

Кроме того, в Генштабе сообщают, что будет проведено служебное расследование инцидента, приведшего к таким последствиям, виновных обещают наказать. Также принято решение о новых назначениях.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Скандал в 14-й ОМБр: новости по теме

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Купянск Александр Сырский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять