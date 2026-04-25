Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивило

Художник несколько лет тайно жил в торговом центре, обустроив скрытую квартиру. История завершилась разоблачением и судебным решением.

В США художник с друзьями 4 года жил в торговом центре

В США раскрыли необычную историю, которая больше напоминает сюжет фильма, чем реальную жизнь. Художник Майкл Таунсенд несколько лет скрытно жил внутри крупного торгового центра, обустроив там полноценную квартиру.

История началась с угрозы выселения. Оставшись без жилья, мужчина обратил внимание на неиспользуемое пространство внутри торгового центра Providence Place Mall в штате Род-Айленд. Именно там он решил создать тайное убежище. Об этом вспоминает Daily Star.

Неожиданное решение

Идея появилась после того, как Таунсенд заметил пустующее помещение под магазинами во время пробежки. Вдохновившись рекламой центра, в которой он описывался как "город с полной инфраструктурой", художник решил проверить, возможно ли действительно жить в таком месте.

Вскоре он вместе с друзьями оборудовал скрытую квартиру площадью около 70 квадратных метров. Внутри появились диван, игровая консоль и предметы быта. При этом жильцам приходилось пользоваться общественными туалетами, так как в помещении не было воды.

Четыре года в тени

Чтобы скрыть жилье, группа соорудила стену и установила неприметную дверь. На протяжении нескольких лет им удавалось оставаться незамеченными. Они приходили туда в основном ночью и старались не привлекать внимания.

Внутри появились диван, игровая консоль и предметы быта / Фото: SWNS

Однако спустя время охрана обнаружила следы присутствия посторонних. В один из дней тайная квартира была вскрыта и из нее пропали личные вещи, включая технику и художественные работы. После этого наблюдение за помещением усилилось.

Чем все закончилось

Вскоре Майкла Таунсенда заметили сотрудники безопасности. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию. Сам художник утверждал, что его проект был своего рода экспериментом и попыткой исследовать жизнь внутри потребительского пространства.

Суд ограничился условным наказанием, однако мужчине пожизненно запретили посещать торговый центр.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

