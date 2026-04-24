Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

- В Киеве и области ожидается переменная облачность с прояснениями
- В столице ночью +3…+5°, днём +13…+15°
В течение суток 25 апреля в Киевской области и столице, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями.
Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днём местами возможен небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с.
Температурный режим
- По области: ночью от +1 до +6°, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до 0–3°; днём воздух прогреется до +11…+16°.
- В Киеве: ночью +3…+5°, днём +13…+15°.
I уровень опасности
Отдельно синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью 25 апреля на поверхности почвы в регионе ожидаются заморозки 0–3°, что соответствует I уровню опасности (жёлтый).
Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут негативно повлиять на раннецветущие плодовые деревья, поэтому аграриям и садоводам рекомендуют принять меры защиты растений.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
