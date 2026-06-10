Новый кухонный тренд меняет представление об идеальной кухне

Современные кухни становятся более функциональными. Дизайнеры рассказали, какими преимуществами обладает кухонный остров вместо привычного стола.

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Большие обеденные столы уходят в прошлое / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что изменилось в современных квартирах и на кухнях

Почему люди все чаще отказываются от обеденных столов

Как кухонный остров сумел заменить сразу несколько предметов мебели

Традиционный обеденный стол, который десятилетиями считался главным элементом кухни или столовой, постепенно теряет свои позиции.

Все больше владельцев жилья отказываются от громоздкой мебели в пользу более функциональных решений, способных экономить пространство и выполнять сразу несколько задач. Об этом пишет Kobieta.gazeta.pl.

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Эксперты отмечают, что изменения связаны не только с модой на интерьер, но и с образом жизни современных семей. Рост цен на недвижимость и популярность компактного жилья заставляют людей искать способы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. Именно поэтому многофункциональная мебель становится одним из ключевых трендов последних лет.

Почему большие столы становятся менее популярными

Еще недавно большой обеденный стол был центром семейных встреч и праздничных ужинов. Однако сегодня все больше людей предпочитают решения, которые позволяют адаптировать пространство под разные нужды. В небольших квартирах отдельная столовая зона зачастую становится роскошью, а крупная мебель занимает слишком много полезного места.

Еще недавно большой обеденный стол был центром семейных встреч / Фото: скриншот с Youtube

Дизайнеры интерьеров отмечают, что современные дома все чаще проектируются с учетом гибкости. Владельцы хотят, чтобы одна и та же зона могла использоваться для приготовления пищи, работы, отдыха и приема гостей.

Открытая планировка меняет привычный интерьер

Одним из самых заметных трендов последних лет стала открытая планировка. Кухня, столовая и гостиная все чаще объединяются в единое пространство без четких границ между помещениями.

Такой подход помогает визуально увеличить площадь жилья и делает интерьер более светлым и просторным. Кроме того, хозяевам становится проще совмещать бытовые дела с общением с семьей или друзьями.

Кухонный остров становится главным элементом кухни

На смену традиционному обеденному столу во многих домах приходит кухонный остров. Он может одновременно выполнять функции рабочей поверхности, места для приема пищи и даже домашнего офиса.

Кухонный остров становится главным элементом кухни / Фото: скриншот с Youtube

Современные модели оснащаются системами хранения, выдвижными столешницами, встроенными розетками и механизмами регулировки высоты. Благодаря этому один предмет мебели способен заменить сразу несколько элементов интерьера.

Однако кухонный остров подходит не для каждого помещения. Для его установки требуется достаточно свободного пространства, поэтому в компактных квартирах такое решение может оказаться не самым практичным.

Ранее Главред писал о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

Также сообщалось о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

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