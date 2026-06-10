Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Новый кухонный тренд меняет представление об идеальной кухне

Константин Пономарев
10 июня 2026, 15:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Современные кухни становятся более функциональными. Дизайнеры рассказали, какими преимуществами обладает кухонный остров вместо привычного стола.
Большие обеденные столы уходят в прошлое
Большие обеденные столы уходят в прошлое / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что изменилось в современных квартирах и на кухнях
  • Почему люди все чаще отказываются от обеденных столов
  • Как кухонный остров сумел заменить сразу несколько предметов мебели

Традиционный обеденный стол, который десятилетиями считался главным элементом кухни или столовой, постепенно теряет свои позиции.

Все больше владельцев жилья отказываются от громоздкой мебели в пользу более функциональных решений, способных экономить пространство и выполнять сразу несколько задач. Об этом пишет Kobieta.gazeta.pl.

видео дня

Эксперты отмечают, что изменения связаны не только с модой на интерьер, но и с образом жизни современных семей. Рост цен на недвижимость и популярность компактного жилья заставляют людей искать способы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. Именно поэтому многофункциональная мебель становится одним из ключевых трендов последних лет.

Почему большие столы становятся менее популярными

Еще недавно большой обеденный стол был центром семейных встреч и праздничных ужинов. Однако сегодня все больше людей предпочитают решения, которые позволяют адаптировать пространство под разные нужды. В небольших квартирах отдельная столовая зона зачастую становится роскошью, а крупная мебель занимает слишком много полезного места.

Еще недавно большой обеденный стол был центром семейных встреч
Еще недавно большой обеденный стол был центром семейных встреч / Фото: скриншот с Youtube

Дизайнеры интерьеров отмечают, что современные дома все чаще проектируются с учетом гибкости. Владельцы хотят, чтобы одна и та же зона могла использоваться для приготовления пищи, работы, отдыха и приема гостей.

Открытая планировка меняет привычный интерьер

Одним из самых заметных трендов последних лет стала открытая планировка. Кухня, столовая и гостиная все чаще объединяются в единое пространство без четких границ между помещениями.

Такой подход помогает визуально увеличить площадь жилья и делает интерьер более светлым и просторным. Кроме того, хозяевам становится проще совмещать бытовые дела с общением с семьей или друзьями.

Кухонный остров становится главным элементом кухни

На смену традиционному обеденному столу во многих домах приходит кухонный остров. Он может одновременно выполнять функции рабочей поверхности, места для приема пищи и даже домашнего офиса.

Кухонный остров становится главным элементом кухни
Кухонный остров становится главным элементом кухни / Фото: скриншот с Youtube

Современные модели оснащаются системами хранения, выдвижными столешницами, встроенными розетками и механизмами регулировки высоты. Благодаря этому один предмет мебели способен заменить сразу несколько элементов интерьера.

Однако кухонный остров подходит не для каждого помещения. Для его установки требуется достаточно свободного пространства, поэтому в компактных квартирах такое решение может оказаться не самым практичным.

Ранее Главред писал о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

Также сообщалось о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

Вам может быть интересно:

О ресурсе: kobieta.gazeta.pl

kobieta.gazeta.pl — это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он является специализированным субдоменом (женским разделом) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши — Gazeta.pl, который принадлежит одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.

Портал совмещает функции классического глянцевого журнала, лайфстайл-блога и дискуссионной площадки.

На портале публикуются материалы на такие темы:

  • психология и отношения: статьи о браке, разводах, психологии общения, трендах в знакомствах;
  • социальные темы: обсуждение прав женщин, равенства, финансовой независимости, карьеры, а также исторические и биографические материалы о выдающихся женщинах;
  • семья и материнство: советы по воспитанию детей, психологии родительства и личные истории;
  • мода, красота и здоровье: тренды в одежде, советы стилистов и бьюти-экспертов, уход за собой, фитнес и диетология;
  • дом и досуг: полезные бытовые лайфхаки (от ухода за комнатными растениями до организации пространства на кухне), кулинарные рецепты, гороскопы и интерактивные квизы (тесты).

В целом, это авторитетный и посещаемый ресурс в польском сегменте интернета, предлагающий как развлекательный контент, так и серьезную социальную повестку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт интерьер кухня мебель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

16:59Экономика
Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

15:44Война
Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

15:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Последние новости

16:59

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

16:57

Пышная жизнь главы Нацбанка: где прячет миллионы Андрей Пышный

16:31

Фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок

16:01

Желтые листья на помидорах нельзя игнорировать: что происходит с растениями и как их спасти

15:55

Новый кухонный тренд меняет представление об идеальной кухне

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
15:46

Опасные вопросы на улице: почему не стоит сообщать незнакомцам время

15:44

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

15:25

Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

15:10

Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

Реклама
15:08

Улитки исчезнут с огорода всего за одну ночь: что достаточно разложить на участке

14:55

В Тернополе резко подорожали новые квартиры: какие сейчас цены

14:51

Пять украинских сел могут стать лучшими в мире уже в этом годуВидео

14:40

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе

14:24

Украина начнет серийное производство собственных ракет для Patriot - FT

14:07

Гороскоп на завтра, 11 июня: Ракам — беспокойство, Весам — успех

14:04

Красивое украинское слово "плесо": что оно на самом деле означает

14:01

Гороскоп Таро на завтра 11 июня: Овнам - финансовый успех, Рыбам - доверие

13:45

Шикарный пирог без замеса теста: ленивый рецепт блюда из лаваша

13:38

Водителей призывают включать обогреватель в авто даже в жару: спасет двигательВидео

13:36

Врач назвал идеальную температуру для стирки и удивил миллионы людейВидео

Реклама
13:10

Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделалВидео

13:10

Депутат Железняк: "Для меня главный показатель в отчете БЭБ — отзывы бизнеса"

13:06

Китайский гороскоп на завтра, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

12:53

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:37

Возврат к 43 гривням или новый рекорд: что будет с курсом доллара в Украине

12:32

Мужчина потратил все сбережения на квартиру на несуществующем этаже

12:16

Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

12:03

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронтаВидео

11:51

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:29

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:16

Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

11:07

Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

10:49

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

10:25

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

10:05

Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

09:49

Денежные проблемы наконец уйдут: трем знакам зодиака станет легче после 10 июня

09:39

Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали

09:09

РФ ударила по жилым домам в Одессе: дотла сгорела квартира, пострадали детиФото

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 июня (обновляется)

08:30

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Реклама
08:28

РФ около 30 раз ударила по Харькову: разрушен дом, растет число пострадавшихФото

08:19

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

07:35

От чего зависят переговоры о мире: Портников - о важной деталимнение

07:10

За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в ЧебоксарахВидео

05:26

Управлял страной из Петербурга: где похоронен последний гетман Украины и чем он известен

04:20

Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

04:00

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

03:45

Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мылоВидео

03:15

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садоводаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять