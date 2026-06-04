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Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Константин Пономарев
4 июня 2026, 12:20
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Новый подход к дизайну кухни делает холодильники практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.
Обычное размещение холодильника на кухне уходит в прошлое
Обычное размещение холодильника на кухне уходит в прошлое / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему холодильники прячут за фасадами шкафов
  • Как новый тренд делает кухню визуально больше
  • Какие недостатки есть у встроенных холодильников

Еще недавно холодильник считался одним из самых заметных элементов кухни. Однако в 2026 году все больше владельцев домов и квартир отказываются от привычного подхода. На смену классическим моделям приходит новый тренд, который помогает сделать интерьер более стильным, цельным и визуально просторным.

Дизайнеры отмечают, что современные кухни все чаще становятся частью общего жилого пространства. Именно поэтому владельцы жилья стремятся скрыть бытовую технику и создать гармоничный интерьер без лишних визуальных акцентов. Об этом пишет Kobieta.

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Встроенные холодильники становятся все популярнее

На протяжении многих лет популярным решением считалось размещение холодильника между кухонными шкафами. Несмотря на это, дверцы техники оставались на виду и зачастую выделялись на фоне мебели.

Сегодня ситуация меняется. Все чаще используются встроенные холодильники, полностью скрытые за фасадами, которые выглядят как обычные кухонные шкафы. Благодаря этому кухня воспринимается как единое дизайнерское решение, где бытовая техника практически незаметна.

Встроенные холодильники становятся все популярнее
Встроенные холодильники становятся все популярнее / Фото: скриншот с Youtube

Такой подход особенно востребован в современных квартирах и домах с открытой планировкой, где кухня объединена с гостиной.

Как скрытая техника меняет восприятие пространства

Эксперты по интерьеру отмечают, что встроенная техника помогает уменьшить визуальный шум в помещении. Когда холодильник и другие приборы скрыты за одинаковыми фасадами, пространство выглядит более аккуратным и просторным.

Встроенные холодильники, полностью скрытые за фасадами
Встроенные холодильники, полностью скрытые за фасадами / Фото: скриншот с Youtube

Особенно заметен эффект в небольших квартирах, где каждый элемент интерьера влияет на общее восприятие комнаты. Отсутствие контрастных бытовых приборов позволяет добиться ощущения порядка и единого стиля.

Какие недостатки есть у нового тренда

Несмотря на растущую популярность, встроенные холодильники имеют и свои особенности. Главный недостаток заключается в необходимости тщательного планирования еще на этапе проектирования кухни.

Кроме того, стоимость покупки и монтажа таких моделей обычно выше по сравнению с традиционными холодильниками. Важную роль играет и правильная вентиляция, без которой техника может работать менее эффективно.

Специалисты также предупреждают, что замена встроенного холодильника в будущем может потребовать изменения кухонной мебели, поэтому установку подобных систем чаще всего доверяют профессионалам.

Ранее Главред писал о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

Также сообщалось о том, как быстро очистить ручки плиты. Застарелый жир можно удалить за считанные минуты. Эксперт по уборке Бритни Ланкастер рассказала о быстром и доступном методе очистки.

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Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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