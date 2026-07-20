Проезд в Киевской электричке подорожает: 'УЗ' назвала новые тарифы

В 22 июля стоимость билета в электричке составит от 30 до 37 грн, в зависимости от способа оплаты.

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Проезд в Киевской электричке подорожает вдвое / коллаж: Главред, фото: Униан, Укринформ

Кратко:

Все действующие льготы сохраняются

Причиной повышения тарифов называют рост расходов на обслуживание и ремонт подвижного состава

С 22 июля "Укрзализныця" повышает стоимость проезда в Киевской кольцевой электричке. В зависимости от способа оплаты билет будет стоить от 30 до 37 грн. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Согласно новым тарифам, при покупке билета через приложения "Укрзализныци" или "Киев Цифровой" стоимость поездки составит 30 грн. При оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой" пассажирам придется заплатить 34,20 грн.

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Билет, приобретенный в терминалах самообслуживания "Укрзализныци", обойдется в 36,70 грн, а при покупке в кассе или непосредственно у кассира в вагоне - 37 грн.

В компании подчеркнули, что все действующие льготы сохраняются. Студенты по-прежнему смогут приобретать билеты со скидкой через приложение "Укрзализныци", а пенсионеры и ветераны - бесплатно оформлять проездные документы в железнодорожных кассах.

В "Укрзализныце" пояснили, что стоимость разовой поездки в Kyiv City Express приводят в соответствие с действующими тарифами на общественный транспорт столицы.

При этом для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют внедрить абонементы. Как отмечают в компании, они позволят существенно экономить на ежедневных поездках. Сейчас продолжается работа над запуском этой системы.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Причиной повышения тарифов в "УЗ" называют рост расходов на обслуживание и ремонт подвижного состава, обеспечение движения поездов и оплату электроэнергии. По данным компании, нынешних доходов от продажи билетов уже недостаточно для покрытия этих затрат.

Кроме того, ситуацию осложняет задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров. В "Укрзализныце" заявили, что с 2021 года Киев не компенсирует расходы на такие перевозки, а с начала 2026 года сумма долга уже превысила 10 млн грн.

В компании также обратили внимание, что, несмотря на повышение, стоимость проезда в Киевской кольцевой электричке увеличится лишь вдвое, тогда как тарифы на городской общественный транспорт ранее выросли почти в четыре раза.

В Киеве повышают стоимость проезда: что известно

Как сообщал Главред, в апреле мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

В итоге с 15 июля в Киеве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте: разовый проезд стоит 30 грн, а безлимитный месячный проездной - 3 656 грн.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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