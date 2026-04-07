В Киеве подорожает стоимость проезда: Кличко дал поручение

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-podorozhaet-stoimost-proezda-klichko-dal-poruchenie-10754957.html Ссылка скопирована

В Киеве подорожает проезд

Что известно:

В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр столицы Виталий Кличко уже дал поручение.

Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине. Последний раз ее пересматривали в 2018 году. После этого выросла стоимость топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики.

видео дня

"По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы", — пишет Кличко.

Также в столице перераспределят некоторые статьи бюджета. Так, например, дотации на транспорт составляют 12 миллиардов гривен в год.

"Кроме того, государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготников. Эти деньги (сотни миллионов гривен ежегодно) тоже идут из бюджета Киева. Сокращение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Другие новости:

О личности: Виталий Кличко Виталий Кличко — украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред