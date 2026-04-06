Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 апреля.

Курс валют в Украине на 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар стремительно подешевел, а евро несколько укрепил свои позиции. Злотый тоже демонстрирует незначительный рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 7 апреля

На вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,58 гривни за доллар. Американская валюта ослабила свои позиции по отношению к гривне на 7 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 7 апреля

Курс евро продемонстрировал рост. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, что на 1 копейку больше, чем во вторник, 6 апреля.

Курс злотого на 7 апреля

НБУ увеличил курс польского злотого к гривне на 7 апреля по сравнению с 6 апреля на 1 копейку — до 11,79 гривни.

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию, на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

